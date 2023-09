Frosinone e Fiorentina si dividono la posta, finisce 1-1 allo Stirpe: di Gonzalez e Soulè i gol dell’incontro

Primo tempo tutto di marca viola, con la Fiorentina che oltre il gol in almeno altre tre occasioni ha sfiorato il gol del raddoppio, bravo e attento Turati a far rimanere a galla un Frosinone. Nella ripresa entra un’altro Frosinone, Di Francesco legge bene la partita e azzecca i cambi, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Caso serve a Soulè il pallone del pareggio. Finisce 1-1.

Primo Tempo

Primo minuto di gioco e Fiorentina subito pericolosa con Sottil, il suo tiro viene deviando in calcio d’angolo.4′ minuto e Nzola di forza recupera un pallone sul fondo su Okoli, ma sul suo tiro Turati è attento e respinge in angolo. Al minuto numero 8 è Nico Gonzalez a provare il tiro dal limite dell’area ma il pallone finisce fuori. Al 13′ grande giocata di Bonaventura che libera Nzola in area, bravo Okoli a respingere in calcio d’angolo. Al minuto 15 bell’uno due tra Brescianini e Mazzitelli palla a Soulè che prova il tirocross ma Terracciano respinge in angolo. Un minuto dopo grande ripartenza di Sottil che solo davanti a Turati scivola e il suo tiro arriva innocuo tra le braccia del portiere ciociaro. Soffre la difesa del Frosinone, arrembante la Fiorentina che nella stessa azione tira tre volte, prima con Nzola, poi con Bonaventura e infine con Parisi che da destra calcia fuori. Al 19′ arriva il gol viola con Nico Gonzalez che su cross dalla sinistra di Duncan prende l’ascensore e batte di testa Turati. Al 28′ Mazzitelli perde una palla sanguinosa a centrocampo, grande assist di Duncan per Nzola e bellissimo recupero di Oyono. Un minuto dopo ci prova, prima Soulè e dopo Brescianini, ma in tutte e due le occasioni i tiri vengono respinti dai difensori avversari. Alla mezz’ora bella azione sulla sinistra con Marchizza che arriva al cross deviato in calcio d’angolo. Si fa pericoloso il Frosinone ancora con Brescianini che dal limite sfiora il palo alla destra di Terracciano, dopo una deviazione, pallone in calcio d’angolo. Al 39′ conclusione senza pretese di Bonaventura dal limite dell’area che finisce al lato. Al 41′ perde palla a centrocampo Baez, Bonaventura serve Sottil che appoggia a Duncan che spara alto. Al minuto 42 è ancora Parisi a rendersi pericoloso, appena entrato in area sulla destra prova il tiro, attento Turati a deviare in calcio d’angolo. Ormai è un monologo viola, Duncan serve Nzola che appena entrato in area calcia fuori. Buonissimo primo tempo della Fiorentina che ha tenuto bene il campo avendo varie occasioni per raddoppiare, dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo con il risultato di 0-1.

Secondo Tempo

Inizio di ripresi a ritmi bassi, con il Frosinone che cerca di palleggiare, ma la prima occasione è ancora per i viola, con Duncan che prova la conclusione , appena entrato in area, tiro respinto da Oyono. Al !0′ gran palla in profondità per Cheddira, esce bene Terracciano che respinge in fallo laterale. Entrato con un’altro piglio il Frosinone che prova a mettere paura alla Fiorentina spinto da tutto lo stadio, è Bresciani al 15′ a provare la conclusione ma il pallone finisce fuori. Al 19′ viene ammonito Okoli per un fallo netto su Nico Gonzalez. Al 20′ grande parata di Turati su un calcio di punizione insidioso di Milenkovic. Al ventitreesimo gran parata di Terracciano su un bel tiro di capitan Mazzitelli. Entra Caso e cambia la partita, suo il cross dalla sinistra che pesca Soulè che solo allaltezza dell’area piccola colpisce di testa e batte Terracciano, è 1-1. Al 27′ Mandragora, appena entrato, calcia alto dal limite. È un”altro Frosinone quello entrato in campo nella ripresa, più convinto e meno impaurito, ma la Fiorentina non si perde d’animo e al minuto 32 si guadagna un calcio d’angolo a cui non scaturisce nessuna azione pericolosa. Al 40′ si rivede in avanti la Fiorentina con Parisi che da sinistra lascia partire un cross su cui Barak incorna, ma sfera tra le braccia di Turati. Ci prova fino alla fine il Frosinone con una discesa dalla destra a sul cross esce bene il portiere viola e sventa la minaccia. dopo cinque minuti di recupero la gara finisce 1-1.

Pagelle

Turati: 6,5

Non può niente sul gol della Fiorentina in almeno tre occasione salva la sua porta dai tiri avversari, da sicurezza a tutto il reparto

Oyono: 6

Soffre un po’ Sottil, ma in fase di spinta è il solito pericolo, bello il recupero su Nzola che nega all’attaccante un gol quasi sicuro, nella ripresa tiene a bada Parisi

Okoli: 5

Ad inizio match perde il duello fisico con Nzola e per poco la Viola passa in vantaggio, soffre la fisicità dell’attaccante viola, viene ammonito per un fallo evitabile su Gonzalez

Romagnoli: 6

Distratto non è il baluardo difensivo elle uscite precendenti, nella ripresa ci mette tutta la sua esperienza contro gli attacchi viola.

Marchizza: 6

Messo in difficoltà dalle discese di Parisi in coppia con Gonzalez non si perde d’animo e nel secondo tempo cresce come tutta la squadra

Mazzitelli: 6

Partita dai due volti, primo tempo male, sempre in ritardo sui centrocampisti avversari, mentre nella ripresa diventa il padrone della mediana

Brescianini: 6

Buon primo tempo, il migliore del reparto centrale del Frosinone, prova un paio di volte a sorprendere Terracciano dalla distanza ma senza fortuna

Barrenechea: 5,5

Duncan inizialmente lo sovrasta fisicamente, poi gli prende le misure alla distanza, la posizione di Bonaventura gli crea molti problemi a non si perde d’animo e lotta come un leone

Soulè: 7

Talento puro da anche grande abnegazione tattica, suo il meritato gol el pareggio, viene sostituito esausto dopo un’ottima partita

Cheddira: 6

Ha un cliente scomodo come Milenkovic, si batte, tiene palla ma non riesce mai a essere pericoloso in area di rigore

Baez: 5

Come Marchizza soffre le scorribande di Parisi pensa più difendere che offendere, quando esce Biraghi e Parisi si sposta a destra si fa più intraprendente ma mai pericoloso

Caso: (66′): 6,5

Entra con il piglio giusto, crea un paio di occasioni buone, e poi piazza il cross che Soulè trasforma nell’1-1

Garritano (66′): 6

Si piazza in mezzo al campo e ci mette tanta corsa e aggressività

Cuni (82′): s.v.

Bourabia (90′): s.v.

Monterisi (90′): s.v.

