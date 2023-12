La Torta Mimosa fu l’omaggio di Adelmo Renzi a tutte le donne

Adelmo Renzi, noto per essere l’inventore della celebre torta Mimosa, è scomparso all’età di 93 anni, martedì 19 dicembre presso l’ospedale de Lellis di Rieti dopo un malore. Renzi era un pilastro della pasticceria italiana e aveva recentemente ricevuto il riconoscimento di Commendatore della Repubblica da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il Commendatore Adelmo Renzi, pasticcere

La torta Mimosa, creata da lui nel 1962 in occasione di un concorso a Sanremo, è divenuta un simbolo nella pasticceria, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, con la sua fama che ha raggiunto persino il Giappone​​​​​​.

Adelmo Renzi la inventò nel 1962 per un concorso di pasticceria a Sanremo. Questa torta è diventata famosa per la sua delicata presenza e il suo sapore unico, raffigurando visivamente il fiore di mimosa, simbolo della Festa della Donna in Italia.

Per quanto riguarda la ricetta, la torta Mimosa è composta tipicamente da ingredienti come pan di Spagna, crema pasticcera, e panna montata. Il processo di preparazione coinvolge la creazione di strati di pan di Spagna, intervallati da crema pasticcera e panna. La caratteristica distintiva della torta Mimosa è l'aspetto finale, dove piccoli pezzi di pan di Spagna vengono adagiati sulla superficie e sui lati della torta, simulando i piccoli fiorellini gialli della mimosa.

Gli ingredienti includono uova, zucchero, vaniglia, fecola di patate, latte, limone, panna fresca, e un liquore a scelta come Grand Marnier, Limoncello o Cointreau. Il procedimento coinvolge la preparazione del Pan di Spagna, la crema, e la bagna, seguiti dall'assemblaggio del dolce con strati di crema e Pan di Spagna, e infine la decorazione con piccoli pezzi di Pan di Spagna per ricreare l'aspetto della mimosa.

