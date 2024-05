L’aperitivo a Roma? Allo stesso prezzo scelgo il più buono nel posto più bello

In una città come Roma, dove la storia e la modernità si fondono in un abbraccio senza tempo, l’arte dell’aperitivo non è soltanto una tradizione, ma un vero e proprio rito. È un momento di pausa, di contemplazione, di socialità raffinata. Ma non basta accontentarsi di un luogo qualunque. La scelta del bar diventa un’esperienza sensoriale, un viaggio che merita di essere vissuto con eleganza e gusto. E nel centro della Capitale, c’è uno spazio che trasforma l’aperitivo in un’esperienza straordinaria.

L’incanto del Chorus Café

Situato nel prestigioso palazzo dell’Auditorium di via della Conciliazione, proprio di fronte alla maestosa Basilica di San Pietro, il Chorus Café si distingue non solo per la sua posizione invidiabile ma per la sua atmosfera di ineguagliabile raffinatezza. Entrare al Chorus Café significa immergersi in un ambiente dove ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza unica. Le luci, l’arredo sofisticato, e l’accoglienza calorosa del personale preparano il terreno per una serata indimenticabile: prima, durante e dopo cena.

Un aperitivo accessibile a tutti

Uno degli aspetti più sorprendenti del Chorus Café è che, nonostante l’atmosfera esclusiva e la qualità impeccabile dell’accoglienza e del servizio, i prezzi rimangono incredibilmente accessibili. La differenza economica con un locale qualunque è minima, ma la qualità dell’esperienza è incommensurabile. Qui si può godere di un servizio di altissimo livello, di cocktail preparati con maestria, e di un ambiente che trasuda eleganza e classe.

L’arte dell’accoglienza

Al Chorus Café, l’accoglienza è un valore fondamentale. Ogni cliente è trattato con riguardo e attenzione, come se fosse un ospite d’onore. Il personale è sempre disponibile a consigliare il cocktail più adatto ai gusti di ciascuno, a raccontare la storia dietro ogni drink, a creare un’atmosfera di familiarità e calore. Questa cura per il dettaglio fa sentire ognuno speciale, parte di un’esperienza esclusiva e memorabile.

La posizione del Chorus Café aggiunge un tocco di magia all’intera esperienza. Con una vista che abbraccia la magnificenza di San Pietro, l’aperitivo diventa anche un momento di contemplazione della bellezza eterna di Roma. Sorseggiare un cocktail mentre il sole tramonta dietro la cupola della Basilica è un’emozione che difficilmente trova pari. È un connubio perfetto tra il piacere sensoriale e quello estetico, tra il gusto e la vista.

Prendere un aperitivo al Chorus Café è un viaggio nell’eleganza, nel gusto, nella storia. È la dimostrazione che, a volte, bastano pochi euro in più per trasformare un momento ordinario in un ricordo indelebile. Perché l’arte del barman è anche questo: saper regalare emozioni che restano nel tempo, con un semplice, ma sublime, cocktail.

Il barman, Massimo D’Addezio

Massimo D’Addezio è una celebrità tra i barman. Una figura iconica nel mondo della mixologia italiana. Conosciuto per la sua creatività, professionalità e passione, è riuscito a trasformare l’arte del cocktail in un’esperienza unica e affascinante. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti.

Nato a Roma, Massimo D’Addezio ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’ospitalità in giovane età. La sua passione per la mixologia si è sviluppata rapidamente, portandolo a perfezionare le tecniche del bartending. Con un innato senso del gusto e una curiosità insaziabile, D’Addezio ha iniziato a farsi un nome nei bar e nei ristoranti della capitale.

Il grande salto nella carriera di D’Addezio è avvenuto con il suo ingresso al celebre Hotel De Russie di Roma. Qui, ha avuto l’opportunità di lavorare come capo barman, dirigendo il celebre Stravinskij Bar. Sotto la sua guida, il bar è diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon bere, attirando una clientela internazionale e conquistando numerosi premi e riconoscimenti.

Riconoscimenti

Durante la sua carriera, Massimo D’Addezio è stato nominato miglior barman d’Italia in diverse occasioni e ha spesso partecipato a competizioni internazionali, portando il suo stile inconfondibile e la sua abilità in giro per il mondo.

Arcangelo Dandini, Massimo D’Addezio

Al Chorus Café anche la cucina di Arcangelo Dandini

Una delle tappe più significative del percorso professionale di D’Addezio è il suo ruolo al Chorus Café. Situato nel prestigioso palazzo dell’Auditorium di via della Conciliazione, questo locale è diventato sotto la sua guida un simbolo di eleganza e qualità nel panorama dei cocktail bar romani. Qui, Massimo D’Addezio esprime al meglio la sua creatività, proponendo cocktail innovativi e raffinati che raccontano storie attraverso sapori e profumi.

E poi al Chorus c’è un’accoppiata impareggiabile, oltre ai cocktail e agli aperitivi di D’Addezio trovi i piatti di Arcangelo Dandini, il cuoco che rappresenta meglio la cucina romana contemporanea. Molti, dopo l’aperitivo, si fermano a cena.

Filosofia e stile

La filosofia di Massimo D’Addezio si basa su alcuni principi fondamentali: la qualità degli ingredienti, la precisione nelle tecniche, e la cura per i dettagli. Ogni cocktail creato da D’Addezio è il risultato di un attento studio e di una passione che si riflette in ogni aspetto del suo lavoro. Il suo stile è caratterizzato da un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare alla presentazione estetica dei drink.

Il suo impatto nel mondo della mixologia è innegabile. Ha contribuito a elevare lo status del barman, trasformandolo da semplice operatore di bevande a vero e proprio artista del gusto. Molti giovani barman vedono in lui un modello da seguire e traggono ispirazione dal suo lavoro e dalla sua dedizione.