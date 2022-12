Latina, bambino cade dal carrello della spesa: portato a Roma in eliambulanza

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 22 dicembre, all’intero del negozio Sport 85 a Latina, un brutto incidente per un bambino di tre anni. Il piccolo, infatti, si trovava nel carrello quando mentre giocava è caduto e ha sbattuto la testa. Terribile lo spavento per la mamma ma subito è intervenuto il personale dell’attività e sono stati allertati i soccorsi; sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno fornito assistenza nelle fasi di atterraggio e decollo dell’eliambulanza e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

per fortuna le condizioni del minore non sembrano essere gravi ma i medici hanno comunque optato per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.

