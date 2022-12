Roma, omicidio Borghesiana: uomo accoltellato mentre cerca di far partire l’auto

Stava cercando di far funzionare la sua vettura, quando un 52enne italiano è stato ferito a coltellate alla gola, ieri sera 22 dicembre in via della Borghesiana a Roma. La vittima dell’aggressione è stata immediatamente trasportata in ospedale a Tor Vergata dove è deceduta nel corso della notte.

Omicidio Borghesiana, visionare le telecamere ambientali

Secondo quanto riferito, l’uomo stava facendo ripartire l’auto con l’ausilio di cavi elettrici quando l’aggressore lo ha sorpreso e accoltellato prima di dileguarsi. Del caso di omicidio se ne sta occupando la questura di Roma. Verranno visionate quanto prima le immagini immortalate dalle telecamere ambientali della zona per ricostruire l’accaduto e dare un volto all’assassino.

