Lazio, telelaser mobile sulle strade dal 17 al 23 aprile: dove avverranno i controlli

Il Compartimento della Polizia Stradale della regione Lazio ha presentato la programmazione dei servizi di controllo della velocità relativi al periodo lunedì 17 fino a domenica 23 aprile. Ecco dove saranno posizionati i punti mobili con telelaser.

Grande attenzione per la Statale 1 bis Aurelia

I controlli per monitorare la velocita nel Lazio partiranno oggi, lunedì 17 aprile, proprio dalla Strada Statale 1 bis Aurelia. Sulla strada, interamente in provincia di Viterbo, ci si potrà imbattere nelle postazioni adibite al monitoraggio della velocità lungo tutto il tratto che va da Tarquinia fino a Vetralla, dove da questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo per la posatura della fibra ottica. I lavori termineranno alle ore 18 di venerdì 21 aprile.

La segnaletica a bordo strada che precede la postazione del personale con la strumentazione idonea per il controllo della velocità sarà ovviamente visibile e permetterà di intercettare il punto di rilevamento.

Controlli sull’A12 Roma-Civitavecchia

I controlli si spostano poi sui tratti autostradali ritenuti più pericolosi e a maggiore densità di incidenti, proprio a causa dell’eccessiva velocità. Per queste ragioni una sorvegliata speciale sarà proprio l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, con i controlli che avverranno sabato 22 aprile.

Da domani sera, martedì 18 aprile, proprio su questa tratta autostradale partiranno invece i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione che comporteranno la chiusura della barriera di Torrimpietra fino alla data di mercoledì 19 aprile.

Domenica 23 tocca all’A24

Domenica 23 aprile, per molti cittadini giornata di svago e riposo con numerose gite fuori porta attorno alla capitale, sarà attenzionato anche il tratto urbano autostradale dell’A24 di Roma. Più precisamente, i punti di rilevamento della velocità andranno a interessare e a insistere sul tronchetto di circa 7 km che troppo spesso è teatro di brutti incidenti.

Il tratto si snoda a partire dalla tangenziale Est di Roma, luogo troppo spesso scenario di sinistri e scontri tra autovetture. A tal proposito, nella giornata di ieri domenica 16 aprile, un grave incidente ha interessato la Galleria Nuova Circonvallazione.

I limiti di velocità in vigore

I limiti di velocità attualmente in vigore variano a seconda del tratto di percorrenza indicato. Sulle autostrade il limite imposto è di 130 km/h, che scende a 110 in caso di pioggia e maltempo. Per quel che riguarda le strade extraurbane principali è consentito percorrere i 110 km/h che diminuiscono a 90 sempre in caso di brutto tempo. Sulle strade extraurbane secondarie e locali la soglia è di 90 km, mentre in città il limite è 50 km/h che può arrivare a 70 nel caso venisse segnalato.

Le sanzioni

Per quel che concerne le sanzioni, fino a 10 km/h in più rispetto al limite la multa va dai 42 ai 173 euro. Oltre i 10 km/h e fino ai 40 km/h, invece, la sanzione pecuniaria è compresa tra i 173 e i 695 euro con aggiunta di una decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se si superano i 40 km/h fino ai 60 la contravvenzione pecuniaria va dai 544 ai 21714 euro, con 6 punti tolti dalla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Infine, superati i 60 km/h, la sanzione va dagli 847 ai 3389 euro con 10 punti in meno sulla patente e sospensione della stessa da sei a dodici mesi.

