Nel pomeriggio del 16 giugno 2023, poco prima delle ore 15, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito di segnalazioni giunte al NUE112 per un grave incidente stradale.

Sul posto, in località Borgo Montello, frazione di Latina, sulla Strada della Sterpara, è arrivata la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Aprilia supportata dalla squadra territoriale Vigili del Fuoco di Latina. Constatata la presenza di tre veicoli rimasti coinvolti in un incidente: un camion eurocargo 180-250, un furgone Fiat Ducato e un’autovettura Hyundai Kona Hybrid. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire, la Polizia stradale sta procedendo attraverso tutti gli accertamenti necessari.

Sul luogo dell’incidente una scena desolante, un ammasso di lamiere contorte, resti di carrozzeria sparsi sull’asfalto.

Incidente mortale a Latina

Le unità dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nell’operazione di estrazione dell’autista del camion rimasto incastrato nella cabina di guida. Gli operatori pompieri sono riusciti ad estrarre il ferito attraverso il taglio della porta con l’utilizzo delle cesoie e del divaricatore. Il conducente del mezzo pesante, ferito in modo grave è stato preso successivamente in cura dal personale sanitario del 118.

Nulla da fare purtroppo per l’autista del furgone, deceduto sul colpo. L’uomo, nato a Cisterna nel 1961, era residente nel comune di Velletri; mentre risulta apparentemente illesa la donna alla guida della autovettura che, comunque, è stata presa in cura dal personale sanitario per precauzioni e maggiori accertamenti. Nel contempo tutti i mezzi coinvolti nell’incidente stradale sono stati messi in sicurezza dalle unità del personale dei Vigili del Fuoco intervenute. Sul posto è giunta anche l‘eliambulanza del servizio sanitario.

