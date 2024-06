Latina, incidente durante arrampicata: ferita una giovane

Secondo quanto riportato da Latina Today, una ragazza è rimasta gravemente ferita durante un’arrampicata sulla montagna di Norma. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Latina.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 giugno, nel comune situato sui monti Lepini. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava arrampicando presso la falesia conosciuta come “Gola dei Venti” quando ha perso la presa ed è caduta in una fessura della parete. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Norma insieme ai vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane ferita. I sanitari del 118, giunti successivamente, hanno predisposto il trasferimento della ragazza in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.