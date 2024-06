Bracciano, ordigni bellici in cantina: evacuate famiglie

Degli ordigni bellici sono stati rinvenuti in una cantina situata in Piazza Primo Maggio nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma, come riportato da Fanpage.it. La scoperta è avvenuta nella serata di lunedì 4 giugno, a pochi passi dal Castello Orsini Odescalchi.

Da questa mattina, gli artificieri dell’Arma dei carabinieri e il Genio Civile stanno eseguendo le operazioni di bonifica per determinare il numero esatto delle bombe inesplose e procedere con la loro rimozione.

Secondo le informazioni raccolte, l’allarme è stato dato dal proprietario della cantina, un cittadino di Bracciano, che ha scoperto gli ordigni mentre spostava degli oggetti in preparazione della vendita del locale, situato proprio sotto a un forno della zona.

Gli ordigni, probabilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, erano nascosti in un’intercapedine da circa ottant’anni. Nonostante la situazione sia sotto controllo e non vi sia un pericolo imminente, quattro abitazioni sono state evacuate in via precauzionale, l’area è stata transennata e sorvegliata dai militari durante tutta la notte. Inoltre, l’area intorno alla cantina è stata sgomberata dalle auto in sosta e gli uffici e negozianti locali sono stati avvisati che non avrebbero potuto aprire fino al termine delle operazioni.

Le quattro famiglie evacuate hanno trovato sistemazioni temporanee presso amici e parenti, mentre una donna è stata ospitata in un albergo. Il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, informato dai carabinieri, è giunto immediatamente sul posto per monitorare la situazione. Carabinieri, polizia locale e protezione civile sono operativi sul luogo per garantire la sicurezza e gestire il transennamento dell’area.