Latina, urto violento tra un monopattino guidato da una minorenne e un Suv: grave 15enne

Nel primo pomeriggio di oggi 2 novembre a Latina, precisamente in Via dei Volsci, è avvenuto un grave incidente nel quale sono rimasti coinvolti una 15enne, alla guida di un monopattino, e un Suv.

La vicenda

Le condizioni della ragazza sono risultate sin da subito gravi e dopo i primi soccorsi, i medici del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nell’area verde poco distante dal ponte di Pantanaccio, per trasferire la ragazza in un ospedale della Capitale.

Si stanno effettuando in questo momento i dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, che ancora non è chiara. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni della polizia Locale, giunta immediatamente sul luogo, è avvenuto intorno alle 13,30, una jeep parcheggiata, alla cui guida c’era una donna con i suoi figli, ha aperto la portiera colpendo la ragazza, che non è riuscita a cambiare direzione in tempo e ha colpito violentemente il mezzo.

Questa è l’ipotesi che stanno verificando al momento gli agenti. Infatti, non è molto chiaro se la 15enne abbia perso l’equilibrio precedentemente, nei pressi del dosso a poca distanza, finendo poi contro il veicolo.

© Riproduzione riservata