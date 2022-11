Roma, autista Atac gioca a “Gratta e vinci” mentre guida: sospeso dal lavoro e dalla paga

“Come avvenuto in casi precedenti di guida sregolata, anche l’autista bus ripreso mentre gratta un biglietto delle lotterie istantanee è stato individuato e sospeso dalla guida e dalla paga. ATAC procede nel percorso di rigore verso comportamenti non consoni con il servizio pubblico che è tenuta a garantire”. Così in una nota l’Ufficio Stampa di Atac. (Comunicati/Dire)

L’episodio è accaduto la sera del 1° novembre mentre il mezzo pubblico della linea 3 percorreva viale Trastevere, erano circa le ore 21. Il conducente è stato ripreso durante la guida da un telefono mobile di un passeggero nei momenti in cui procedeva a grattare la patina del biglietto “Gratta e vinci” per scoprire la combinazione dei numeri nascosti sotto la stessa. Tra l’altro l’autobus in quel momento percorreva un tratto di carreggiata ridotta per via dei lavori in corso.

Distrarsi alla guida era doppiamente sconsigliato dal buon senso. L’ennesimo caso che ha riacceso le polemiche contro la categoria degli autisti, “spesso troppo distratti mentre svolgono l’importante servizio di trasporto pubblico”, commentano sui social media diversi cittadini romani che utilizzano i mezzi Atac per spostarsi in città.

L’ennesimo caso di un autista infedele dell’Atac, ancora una volta un conducente sorpreso nell’atto di commettere l’infedeltà da un utente del trasporto pubblico capitolino.

