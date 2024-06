Lavatrice, questo detersivo mette in pericolo i tuoi figli | ‘Gravi problemi di salute’: 9 famiglie su 10 lo hanno in casa

Fai molta attenzione a questo detersivo per la lavatrice: può creare seri problemi

Oggi come oggi, praticamente nessuno potrebbe fare a meno della lavatrice. Questo elettrodomestico, infatti, consente di lavare una bella quantità di vestiti e tessili in generale in poco tempo, risparmiando sia acqua che detersivo rispetto al classico lavaggio a mano.

Le lavatrici più moderne, poi, hanno tutta una serie di opzioni che permettono di rendere questa operazione ancora più facile e comoda. C’è ad esempio l’opzione della partenza ritardata, così da fare iniziare il lavaggio un paio d’ore prima che si rientra a casa in modo da non lasciare il bucato umido per troppo tempo chiuso nel cestello o c’è anche quella che, tramite un’app sul cellulare, ti consente di farla partire a distanza.

Oggi, però, non parliamo tanto di lavatrice quanto di detersivo: sebbene molti pensino che uno vale l’altro, in realtà c’è qualcosa da sapere soprattutto sulle conseguenze che questi prodotti hanno sulla salute dei più piccoli.

Attenti a questi detersivi, sono come un veleno

Oggi parliamo della pericolosità dei detersivi in capsule, molto diffusi soprattutto oggi ma estremamente pericolosi per i più piccoli. Il Nationwide Children’s Hospital e il Central Ohio Poison Center, infatti, hanno raccolto e pubblicato dei dati che fanno paura per quanto riguarda l’esposizione dei bambini e degli adolescenti a questi prodotti. Lo studio ha analizzato i dati relativi alle chiamate ai centri antiveleni negli USA dal 2014 al 2022: negli ultimi tre anni, sono state registrate 36.279 chiamate relative all’esposizione a capsule di detersivo, quindi 1 chiamata ogni tre quarti d’ora.

L’87% delle telefonate riguardava i bambini sotto i sei anni ma, in questo ultimo periodo, è cresciuto anche il dato relativo agli avvelenamenti degli adolescenti. Il 6% di tutte le telefonate riguardanti bambini e adolescenti hanno descritto casi in cui l’ingestione del detersivo ha causato gravi problemi di salute. Durante il periodo di studio, inoltre, sono stati registrati anche 9 decessi, tutti adulti con più di 70 anni.

Come conservare le capsule

Per evitare che accada l’ingestione involontaria da parte di un bambino o di un adolescente, consigliamo di conservare le capsule per la lavatrice in un contenitore ermetico posto in alto, così che i più piccoli non ci arrivano neanche in punta di piedi.

Inoltre, è utile conservarle all’interno del loro contenitore originale e, magari, attaccarvici sopra un’etichetta che indica che il prodotto è pericoloso, per esempio con un simbolo riconoscibile da bambino come un bollino rosso.