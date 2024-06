Mangia questo ogni mattina: ti fa perdere peso e previene le malattie | Sarà la tua colazione per tutta la vita

Dì addio per sempre alla colazione con cornetto e cappuccino: ecco che cosa dovresti mangiare per vivere meglio.

Se sei alla ricerca di una colazione che ti dia al tempo stesso energia e gusto, ma ti fornisca anche l’apporto di macronutrienti e micronutrienti essenziali di cui hai bisogno, allora dovresti assolutamente scoprire questo ingrediente.

Non dovrebbe mai più mancare nella tua prima colazione, perché in questo modo partirai alla grande ogni giorno ed eviterai attacchi di fame poche ore dopo.

Vediamo qual è il consiglio degli esperti di nutrizione sull’ingrediente da consumare durante il primo pasto della giornata.

la colazione che ti fa dimagrire e ti mantiene in salute

Fare una buona prima colazione vuol dire scegliere alimenti capaci di saziare e di essere al tempo stesso gustosi ma sani, poveri di zuccheri semplici e quindi capaci di evitare gli improvvisi cali di energia. Si tratta di cibi che ci aiutano a mantenerci svegli e attivi fino al pasto successivo, e che, per tanto vanno scelti con cura. L’alimento consigliato da tutti gli esperti di nutrizione è salutare, non contiene molte calorie ed è particolarmente ricco di fibre, grassi buoni, magnesio, calcio e fosforo e omega-3. Inoltre garantisce un apporto di proteine e di minerali e rappresenta dunque uno di quei cibi che oggi vengono considerati super food.

Si può utilizzare per arricchire bowl a base di frutta e cerali, acaij, porridge o anche nello yogurt e nei dessert vegetali a base di soia, avena mandorla etc. L’alimento dal potere “magico” di cui ti vogliamo parlare è versatile ed è di origine vegetale, quindi chi ha sorto il naso, magari pensando che si trattasse di una dedica a alimenti proteici, e derivati del latte di origine animale, può stare tranquillo. Scopriamo qual è l’ingrediente essenziale della tua prima colazione che non dovrà mai più mancare nel tuo piatto al risveglio.

L’ingrediente essenziale per la perdita di peso e il benessere

L’ingrediente di cui parliamo sono i semi di chia. Hanno tantissime proprietà e riescono ad assicurare un apporto sufficiente di grassi buoni, come tutti i semi oleosi, e di sostanze preziose per la salute. Ecco quali sono le funzioni che svolgono i semi di chia:

favoriscono il metabolismo del cibo e aiutano i processi digestivi;

e aiutano i processi digestivi; favoriscono la regolarità intestinale ;

; aiutano nella perdita di peso corporeo, perché garantiscono un senso di sazietà prolungato grazie alla quantità massiccia di fibre contenute al loro interno;

corporeo, perché garantiscono un senso di sazietà prolungato grazie alla quantità massiccia di fibre contenute al loro interno; favoriscono la salute del cuore, perché gli acidi grassi omega-3 aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue;

perché gli acidi grassi omega-3 aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue; contribuiscono alla salute delle ossa, grazie ai loro minerali.