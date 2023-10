Lavoro. Rocca: Lazio terza Regione per morti in Italia, c’è ancora molto da fare

“La nostra Costituzione è fondata sul valore supremo del lavoro. La dignità delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere salvaguardata e rispettata sempre. Non possiamo consentire che si muoia di lavoro, nelle fabbriche, nei campi, in ogni ambiente e in ogni luogo. Nel Lazio c’è ancora molto lavoro da fare: la nostra Regione è terza in Italia per infortuni sul lavoro. Faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della 73 esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. (Red/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

