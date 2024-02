Con un primo tempo di attesa e un po’ di sofferenza, e un bel secondo tempo, la Lazio si regala una notte fantastica. Davanti a 60.000 anime biancocelesti entra nella storia vincendo per la prima volta contro il Bayern Monaco, grazie ad un rigore del suo capitano e bomber Ciro Immobile, che arriva alla cifra di 206 gol con l’aquila sul petto.

Primo Tempo

Dopo soltanto due minuti di gioco il Bayern si rende pericoloso, con Sanè che entra in area di rigore da destra, serva Kimmich che arriva al tiro, sfera che termina fuori. Ancora i bavaresi si rendono pericolosi al 7′ con Kane che servito da Kimmich spara alto da ottima posizione.

Al 22′ si fa vedere anche la Lazio con Luis Alberto che dal limite dell’area prova la botta, palla che finisce alta. Al minuto 40 la più bella azione del primo tempo la effettua il Bayern, con uno scambio stretto tra Muller, Goretka e Musiala, con quest’ultimo che calcia alto da buona posizione. Termina la prima frazione di gioco senza minuti di recupero sul risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa e dopo appena tre minuti Luis Alberto ruba palla a Upamecano e lancia in area Isaksen, che a tu per tu con Neuer si fa ipnotizzare e calcio sul portiere in uscita. Al minuto 52 Goretka recupera un pallone a centrocampo e serve Mazraoui che crossa, brava la difesa biancoceleste a deviare in calcio d’angolo. Al 66′ pestone di Upamecano su Isaksen in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi, decreta il calcio di rigore e l’espulsione per il difensore del Bayern.

Sul dischetto va Ciro Immobile che spiazza Neuer e porta in vantaggio la Lazio. Da quel momento fino al 90′ succede poco o niente, a parte due potenziali occasioni da gol capitate sui piedi di Felipe Anderson e Pedro che però non concludono in modo degno di nota in porta. Dopo cinque minuti di recupero la gara finisce, la Lazio vince per la prima volta nella sua storia contro il Bayern Monaco, con il punteggio di uno a zero.

Le Pagelle

Provedel: 6

Nessun intervento degno di nota, ma da sicurezza a tutto il reparto arretrato

Marusic: 6,5

Prima a destra, poi a sinistra, buona gara da entrambi i lati, soffre il giusto le avanzate bavaresi

Gila: 7

Un muro, dalle sue parti non fa passare niente, si sta prendendo il ruolo di titolare a suon di grandi prestazioni Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Romagnoli: 6,5

Buona gara, ordinato e sempre pronto ad anticipare gli avanti avversari

Hysaj: 6,5

Fin quando è stato in campo ottima prova di sacrificio, è stato costretto al cambio per un problema alla caviglia Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Guendouzi: 7

Ormai è una certezza, copre, corre e a volte ci mette anche buona qualità

Cataldi: 6

Messo in mezzo dai centrocampisti e attaccanti del Bayern soffre un po’ ma alla distanza viene fuori con una buonissima prestazione

Luis Alberto: 6,5

Pensa più a coprire che ad impostare, soprattutto nel primo tempo, nella ripresa libera Isaksen in area di rigore con un assist al bacio

Isaksen: 6,5

Buona la prova del danese, se fosse stato più freddo davanti a Neuer si sarebbe regalato una notte da sogno

Immobile: 7,5

Si prende la responsabilità di calciare il rigore, lo realizza come solo i campioni sanno fare, ora sono 206 i gol in maglia biancoceleste

Felipe Anderson: 7

Un motorino, copre attacca e copre di nuovo, grande prova del brasiliano

Foto: Profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata