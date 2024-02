Finisce uno a uno la gara d’andata tra il Feyenoord e la Roma. Gara molto combattuta e ricca di azioni da gol, olandesi in vantaggio con Paixao nel primo tempo, e pareggio nella ripresa di Romelu Lukaku. La qualificazione quindi si deciderà tra una settimana, giovedì 22 febbraio alle ore 21:00, allo stadio Olimpico.

Primo Tempo

La prima occasione è di marca giallorossa al 9’, percussione centrale di Pellegrini servito da Dybala, ma è bravo il portiere del Feyenoord in uscita. Al minuto 17 è ancora la Roma a farsi pericolosa con un cross di Dybala dalla destra, dove si inserisce Lukaku che colpisce di testa, ma la conclusione è troppo centrale, e Wellenreuther blocca senza problemi.

Al 21’ si fa vedere anche il Feyenoord, Stengs verticalizza bene per Paixao, che conclude da buona posizione, ma angola troppa e la palla si perde al lato. Al 24’ Paixao serve tra le linee Wieffer che calcia dal limite, bravo Svilar a bloccare a terra. Al minuto 40 grande parata di Wellenreuther su un tiro dal limite di Paredes, il portiere olandese devia la botta e pallone che si stampa sulla traversa.

A un minuto dal termine Pellegrini serve in verticale Dybala, stoppato in angolo dal portiere. Al minuto 46 il Feyenoord passa in vantaggio con Paixao, che servito da un cross di Hartman dalla sinistra, stacca indisturbato e colpisce di testa, non può nulla Svilar. Il primo tempo si conclude dopo tre minuti di recupero con la Roma in svantaggio di un gol.

Secondo Tempo

Dopo soli tre minuti il Feyenoord usufruisce di un calcio di punizione dal limite per fallo di Llorente su Ueda, proprio quest’ultimo si incarica della battuta, si immola Bove che respinge la gran botta. Al 52’ è Dybala a provare la conclusione dal limite, ma il suo destro finisce lontano dai pali della porta del Feyenoord.

Al minuto 67 Lukaku servito da un cross di Spinazzola, anticipa tutti di testa e sigla il pareggio per la Roma. Al minuto 89 percussione di Wieffer, che scarica dietro per Gimenez che prova la botta, bravo Svilar a respingere la conclusione del messicano.

Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione il Feyenoord colpisce il palo con una conclusione di Ivanusec, si salva la Roma. Dopo sette minuti di recupero finisce la partita con il risultato di uno a uno, la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno allo stadio Olimpico.

Le Pagelle

Svilar: 5,5

Si fa trovare pronto nelle occasioni in cui è chiamato in causa, non può nulla sul gol di Paixao

Karsdorp: 6

Spinge poco, ma in fase difensiva è sempre attento e applicato

Mancini: 6,5

Gioca prevalentemente in anticipo sugli avversari, lo fa benissimo e non si fa mai prendere d'infilata

Llorente: 5

Sempre in difficoltà contro gli avanti del Feyenoord, si perde Paixao nell’occasione dell’uno a zero

Spinazzola: 6,5

Ormai fa il quarto difensore a sinistra, bravo a difendere ma anche ad attaccare, suo il cross da cui scaturisce il gol di Lukaku

Bove: 6

Un po’ in difficoltà contro la velocità e la fisicità dei centrocampisti olandesi

Paredes: 6,5

Buona prova del metronomo giallorosso, prova la via del gol con un gran tiro dal limite che meriterebbe più fortuna

Pellegrini: 6,5

Riportato nel suo vecchio ruolo continua a fornire prestazioni che non ci ricordavamo da tempo

Dybala: 7

Buona prova dell’argentino, prova in tutti i modi ad accendere le azioni offensive della Roma, sia con assist che quando si mette in proprio per concludere a rete

Zalewski: 6

Prova a rendersi pericoloso sulla fascia sinistra, ma non riesce mai una volta a saltare il diretto avversario

Lukaku: 6,5

Primo tempo difficoltoso, ma nella ripresa ha il merito di siglare il gol del pareggio

El Shaarawy (63’): 6

Prova a dare un pò di brio alla manovra della Roma sulla fascia sinistra, ma non riesce mai a rendersi pericoloso

Celik (81'): S.V.

Baldanzi (87’): S.V.

Cristante (87’): S.V.

