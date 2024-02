Lazio, 73 milioni per le strade della Provincia di Rieti

“La Giunta regionale ha approvato il Programma annuale e triennale 2024-2026 della rete viaria Regionale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, in accordo con l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini”. Così in una nota stampa la Provincia di Rieti.

Novantatré interventi

"Grazie all'impegno e all'attenzione di questa Giunta regionale verso il nostro territorio verranno realizzate opere di manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria sulla Provincia di Rieti per un totale di 93 interventi, su 242,08 km di strade per un finanziamento di 73 milioni di euro.

Strade interessate

Importanti i lavori di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza che interesseranno tratti della SR313 Ternana, la SP10 Turistica del Terminillo sulla quale come Provincia siamo intervenuti con importanti lavori strutturali questa estate, la SR di Leonessa, la SP Turanense e molte altre strade della Provincia.

Per il Comune di Fara in Sabina saranno importanti i lavori di rifacimento del manto stradale, messa in sicurezza e rifacimento della segnaletica orizzontale sulla SR313 Ternana sul tratto di collegamento con la SS4. Il Piano della Regione recepisce le criticità della rete viaria che interessano la nostra Provincia, con questi importanti lavori avremo la possibilità di migliorare e riqualificare le infrastrutture di collegamento dei comuni del nostro territorio", conclude. (Com/Sim/ Dire)

