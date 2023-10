Lazio, contro la Fiorentina l’occasione per rientrare in zona Champions

La decima giornata di campionato si conclude di lunedì sera con Lazio-Fiorentina. La sfida dell’Olimpico è solo l’ultimo match interessante di un turno ricco di incontri clou che hanno riservato grandi emozioni. Domenica l’Inter si è confermata in vetta con la vittoria di misura ma meritata sulla Roma, mentre il Milan si è fatto raggiungere dal Napoli sul 2-2. Per chi si fosse perso qualcosa, non perdete occasione per consultare i punteggi, i risultati, le statistiche dettagliate in diretta delle partite di calcio . Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tornando alla sfida di stasera, la Lazio ha l’occasione per centrare la terza vittoria di fila in campionato e riavvicinarsi alle zone importanti della classifica. La sconfitta della Roma e il pari del Napoli offrono una buona chance alla squadra di Maurizio Sarri, che deve però affrontare un difficile ostacolo stasera. Inoltre, c’è da superare mentalmente anche la pesante sconfitta in Olanda contro il Feyenoord, che ha complicato la situazione nel girone di Champions League. Un ko che ha deluso l’ambiente e che deve essere assolutamente riscattato in campionato. I capitolini devono ancora risolvere alcuni problemi, soprattutto a livello difensivo, perché hanno mantenuto la porta inviolata solo in 2 delle 12 gare ufficiali in stagione. In casa sono però quattro i risultati positivi di fila e il trend positivo va assolutamente allungato.

All’Olimpico arriva una Fiorentina reduce invece dal bel successo in Conference League contro i serbi del Cukaricki per 6-0. Tuttavia, nello scorso weekend di Serie A per gli uomini di Vincenzo Italiano era arrivato un ko nel derby toscano contro l’Empoli. La sconfitta contro gli azzurri ha interrotto la cavalcata dei gigliati, che però sono ancora quinti con 17 punti. La Viola ha un ottimo rendimento in trasferta e ha vinto già 2 delle 5 sfide di campionato lontano dal Franchi, compresa l’ultima al Maradona contro il Napoli. I gigliati segnano con grande frequenza quest’anno grazie alle molteplici soluzioni offensive e sono avversario da non sottovalutare

I precedenti recenti sono nettamente a favore della Lazio con 7 vittorie negli ultimi 10 confronti. Sono 5 le vittorie delle Aquile nelle ultime 6 sfide all’Olimpico contro la Fiorentina, anche se l’anno scorso è finità in parità (1-1 con le reti di Casale e Nico Gonzalez). L’ultimo trionfo a Roma della Viola risale al 2016 quando la squadra di Paulo Sousa vinse 2-4 contro quella di Simone Inzaghi.

Passiamo alle probabili formazioni, con i padroni di casa che dovranno fare a meno dell'infortunato Casale, con al suo posto Patric a fare coppia con Romagnoli. Sugli esterni nuova chance per Hysaj e Marusic. A centrocampo tanti ballottaggi, ma Rovella e Guendouzi sono in vantaggio su Vecino e Kamada, con Luis Alberto unico inamovibile. In avanti Castellanos dovrebbe partire titolare e capitan Ciro Immobile ancora in panchina. Negli ospiti sempre vivo il ballottaggio in avanti fra Nzola e Beltrán, con l'argentino che vuole spazio dopo la doppietta in Europa. In difesa Parisi sarà dirottato a destra dopo l'infortunio di Kayode.

