Lazio, meteo: allerta gialla su tutta la regione. Temporali nel weekend

Sono già iniziate da poche ore le piogge insistenti sul suolo romano, ma il maltempo è previsto in tutto il territorio laziale nella giornata di oggi venerdì 18 novembre e domani sabato 19 novembre.

Allerta gialla: acquazzoni a Roma e nel Lazio

La protezione civile ha emanato un’allerta meteo di tipo giallo per i temporali previsti e già in corso in queste ore. Per le successive 12 ore sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati“.

Questa mattina sono già iniziati gli acquazzoni consistenti. Mentre nella giornata di domani, sabato 19 novembre, si inizierà con un cielo nuvoloso. Tuttavia, i temporali cominceranno a farsi sentire in tarda mattinata e fino a sera.

Passato metà del weekend domenica e lunedì, secondo le previsioni, saranno giorni sereni. La pioggia ritornerà con furore nella giornata di martedì 22 novembre.

Per quanto riguarda le temperature, invece, le massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi, mentre le minime dai 4 di lunedì 21 novembre ai 13 di martedì 22 novembre. Dato il ribasso repentino delle temperature non si esclude che nelle zone più alte della regione, come Rieti, possa depositarsi anche la neve.

Dunque, munitevi di sciarpa, guanti, cappello e un buon ombrello: ormai l’autunno è arrivato e non ha intenzione di andarsene.

© Riproduzione riservata