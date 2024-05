Lazio. Tivoli, 1 mln a imprese e attività commerciali come risarcimento dei danni climatici del 2015!

“Si tratta di un provvedimento doveroso nei confronti delle imprese di Tivoli, che hanno dovuto attendere troppi anni per ottenere una risposta positiva alla loro richiesta di aiuto”

Un milione per le imprese e le attività commerciali di Tivoli, comune in provincia di Roma, nel Lazio. É quanto prevede un emendamento al provvedimento legislativo – presentato dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini – approvato ieri sera in Consiglio regionale.

L’Aniene esondò nell’ottobre 2015

La somma stanziata è destinata al risarcimento dei danni subiti dalle imprese e delle attività commerciali del Comune laziale a seguito dei gravi eventi atmosferici verificatesi nell’ottobre del 2015.

A metà ottobre di quell’anno, infatti, il fiume Aniene esondò a causa delle forti piogge allagando numerose case, negozi e scantinati; un disastro ambientale in relazione al quale il Comune di Tivoli chiese lo stato di calamità naturale avviando le pratiche per la richiesta di risarcimento danni.

Assessore Righini: “provvedimento doveroso”

«Si tratta di un provvedimento doveroso nei confronti delle imprese di Tivoli, le quali hanno dovuto attendere troppi anni per ottenere una risposta positiva alla loro richiesta di aiuto. Oggi, per volontà della Giunta Rocca e grazie al voto favorevole di tutti i consiglieri di maggioranza, colmiamo questa lacuna dando agli imprenditori e alle attività commerciali della zona la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia», dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini.