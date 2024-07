Lazio. Treni regionali, dal 6 al 9 luglio circolazione sospesa tra Monterotondo e Orte

Dal 6 al 9 luglio 2024, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Monterotondo e Orte sarà sospesa per lavori di manutenzione programmati da RFI. Questo intervento interesserà diverse linee ferroviarie, comportando significative modifiche ai servizi di Trenitalia. Saranno attivati bus sostitutivi per garantire la mobilità dei passeggeri durante il periodo di chiusura.

Linee e treni coinvolti

Le linee interessate dalla sospensione della circolazione ferroviaria includono:

Orte – Fiumicino Aeroporto

Firenze – Roma

Roma – Cesano

Roma – Terni

I treni coinvolti subiranno limitazioni e cancellazioni, e saranno attivati servizi di bus sostitutivi per garantire la continuità del viaggio.

Dettagli sui servizi sostitutivi:

Linea Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto e Monterotondo – Cesano: I treni regionali di queste linee saranno limitati o cancellati. Saranno disponibili bus sostitutivi tra Monterotondo e Fara Sabina, Monterotondo e Poggio Mirteto, Monterotondo e Orte, Poggio Mirteto e Roma Tiburtina.

I treni regionali di queste linee saranno limitati o cancellati. Saranno disponibili bus sostitutivi tra Monterotondo e Fara Sabina, Monterotondo e Poggio Mirteto, Monterotondo e Orte, Poggio Mirteto e Roma Tiburtina. Linee Roma – Firenze e Roma – Chiusi: Alcuni treni regionali saranno limitati o originari da Orte. Anche in questo caso, è previsto un servizio di bus tra Roma e Orte.

Alcuni treni regionali saranno limitati o originari da Orte. Anche in questo caso, è previsto un servizio di bus tra Roma e Orte. Linea Roma – Terni: Il treno regionale 4536 non effettuerà la fermata alla stazione di Fara Sabina.

Impatti sui tempi di percorrenza e altre informazioni

I tempi di percorrenza dei bus sostitutivi potrebbero aumentare a causa del traffico stradale. Inoltre, la disponibilità di posti sui bus potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario. Per motivi di sicurezza e spazio, sui bus non sarà possibile trasportare biciclette né animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Aggiornamenti e informazioni utili

Per garantire ai viaggiatori informazioni aggiornate, i canali di acquisto di Trenitalia sono stati aggiornati con le modifiche al servizio. Dettagli ulteriori e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, nella sezione Infomobilità alla pagina “Lavori e Modifiche al servizio”, e tramite l’app di Trenitalia attraverso il servizio Smart Caring.

I viaggiatori sono invitati a verificare le modifiche ai servizi prima di mettersi in viaggio e a pianificare con anticipo eventuali spostamenti alternativi. La collaborazione e la comprensione dei passeggeri saranno fondamentali per gestire al meglio questo periodo di lavori programmati, mirati a migliorare l’infrastruttura ferroviaria e a garantire un servizio più efficiente e sicuro in futuro.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Trenitalia o contattare il servizio clienti. Grazie per la comprensione e la collaborazione.