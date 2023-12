Lecce 2-1 Frosinone: il Frosinone cade anche al Via del Mare. Decide Ramadani allo scadere

Un Frosinone in difficoltà contro un Lecce molto aggressivo esce sconfitto dallo stadio via del Mare. I ragazzi di di Francesco lottano ma non riescono a vincere fuori dalle mura amiche

Primo Tempo; Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Inizia il match agli ordini dell’arbitro Luca Zufferli.

Gioco vivace e combattuto fino al momento del gol del Lecce al 10′ con Piccoli che approfitta di un doppio errore di Turati che sbaglia un rinvio e poi si fa beffare sul suo palo. Lecce in vantaggio.

Subito costretto ad un cambio mister Di Francesco, fuori un acciaccato Oyono e dentro Monterisi. Episodio dubbio al 17′ quando l’arbitro fischia un rigore a favore del Frosinone per fallo su Brescianini, ma dopo un consulto al VAR il Direttore di Gara torna sui suoi passi e annulla la decisione.

Il Lecce preme e il Frosinone soffre. Giallo per Okoli al 23′ per una trattenuta ai danni di uno scatenato Banda. Soulè ci prova al 24′ ma Falcone para. Altra parata del numero uno del Lecce su Brescianini al 28′. Al 29′ calcio di rigore per i ciociari, se ne incarica Kaio Jorge che batte Falcone. 1 a 1.

Ammonito anche Ibrahimovic al 38′ per proteste. Banda pericolosissimo al 42′ ma la sfera finisce alta. Un minuto dopo altro giallo per i gialloblu, stavolta a finire sul taccuino di Zufferli è Barrenechea per un fallo da dietro su Blin. L’arbitro concede 5′ minuti di recupero

Secondo Tempo;

Dopo pochi minuti gran parata di Turati su tiro dalla distanza di Strefezza. Opportunità per Kaio Jorge al 55′ che di testa da ottima posizione colpisce debolmente.

Si lotta su ogni pallone anche se non ci sono spunti da sottolineare. Comincia la girandola delle sostituzioni, prima il Lecce e poi il Frosinone. Di Francesco mette dentro Harroui per Ibrahimovic. Piccoli ci prova al 76′ da posizione defilata ma la palla finisce alta. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ancora Piccoli spara alto davanti a Turati al 79′ e il risultato rimane inchiodato sul pari. Harroui sfiora il gol al 81′ con un tiro dal limite che finisce fuori di pochissimo. Piccoli impegna ancora Turati al 87′.

Gol del lecce al 89′ con Ramadani che da lontano beffa il numero uno ciociaro complice anche una deviazione di Romagnoli.

Dopo 5′ di recupero l’arbitro fischia la fine con il Lecce che si aggiudica l’intera posta in palio.

Pagelle;

Turati (4) Doppio errore sul gol di Piccoli

Lirola (5,5) In difficoltà sia in difesa che in attacco. Non incide.

Okoli (5,5) Soffre le folate dei leccesi ma tutto sommato si destreggia benino.

Romagnoli (6,5) Giganteggia in area di rigore sventando situazioni molto pericolose. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Oyono (SV) Dura poco la sua gara perché viene sostituito dopo dieci minuti.

Brescianini (7) Prova encomiabile. Oggi il migliore dei suoi, anche se cala un pò nel finale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Barrenechea (6) Lotta in mezzo al campo e propone gioco. Ordinato.

Gelli (6,5) Sta tornando quello di inizio campionato e Di Francesco sorride.

Soulè (6) Viene chiuso bene dagli avversari e spreca un paio di ripartenze, oltre ad una ghiotta occasione.

Kaio Jorge (6,5) Combatte come un leone e trasforma il penalty. Ottima prova.

Ibrahimovic (5,5) Un pò avulso dal gioco anche se si batte senza tregua. Può fare di più.

Monterisi (6) Entra a freddo e se la cava bene contro un cliente difficile come Banda.

Harroui (6) Buono il rientro per un giocatore dal talento cristallino.

Cheddira (SV)

All. Di Francesco (6) Mette in campo una squadra che lotta se pur soffrendo le avanzate dei giallorossi.

Foto; Frosinone Calcio Facebook

© Riproduzione riservata