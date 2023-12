Lazio 0-2 Inter, i biancocelesti fanno harakiri: Lautaro e Thuram espugnano l’Olimpico

Sconfitta cocente per i biancocelesti che creano ma non concludono. Le reti di Lautaro su retropassaggio di Marusic, e Thuram, regalano la vittoria all’Inter che allunga al comando. Lazio lontana dalla zona Champions.

Primo Tempo

Partenza determinata dei biancocelesti che pressano l’Inter all’interno della propria metà campo. La prima occasione capita al 22′ con Ciro Immobile che non arriva per pochissimo sul traversone dalla destra di Felipe Anderson. Ancora Lazio pericolosa con Immobile al 27′ che di testa impatta bene sul secondo palo ma la palla esce di poco. Pericolosa l’Inter al 29′ con Thuram che da buona posizione manda a lato di destro. Al 39′ l’Inter passa in vantaggio con Lautaro che approfitta di un retropassaggio suicida da parte di Marusic e batte Provedel a tu per tu. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro chiude la prima frazione. Lazio-Inter 0-1.

Secondo Tempo

Lazio subito pericolosa in avvio di ripresa con Rovella che sradica un pallone a centrocampo e parte in un coast to coast che termina con un tiro strozzato addosso a Sommer. l’Inter trova il raddoppio al 70′ con Thuram che servito da Barella, da posizione defilata batte Provedel di sinistro. La gara scorre via senza altri sussulti con l’Inter in pieno controllo del doppio vantaggio. Al 86′ Lazzari si fa espellere da Maresca per proteste dopo un fallo a favore non concesso. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi. Inter batte Lazio 0-2.

Le Pagelle

Provedel 6: non può nulla su Lautaro che lo aggira e spedisce in rete il regalo di Marusic. Sul raddoppio viene beffato dal sinistro potente di Thuram.

Lazzari 6: non il solito motorino sulla destra complice anche un Di Marco che tiene bene il confronto. Perde Thuram sul raddoppio nerazzurro. Nel finale si fa espellere per proteste. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Gila 6,5: prestazione rocciosa e concentrata del centrale che limita come può Thuram e spazza via le occasioni dei nerazzurri che arrivano dalle sue parti.

Casale 6,5: buona la prova del centrale che chiude bene le azioni offensive nerazzurre e lascia poco spazio agli attaccanti avversari.

Marusic 4: l’errore che spiana la strada al vantaggio di Lautaro è madornale e non da lui. Rovina una gara che fin’ora era stata perfetta da parte dei suoi.

Guendouzi 6,5: dinamismo e cattiveria a disposizione di Sarri. Raddoppia sui ribaltamenti di fronte e smista bene i palloni che passano dalle sue parti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Rovella 5,5: perde qualche pallone che poteva essere sanguinoso per la difesa biancoceleste. Non la solita precisione nei fraseggi. Si divora il pareggio a inizio ripresa. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Kamada 6,5: titolare a sorpresa non sfigura in mezzo al campo dove innesta un’altra marcia e mette in mostra le qualità per cui Sarri stravede. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Zaccagni 6: fa il bello e il cattivo tempo su quella zona di campo dove risulta poco incisivo in fase di finalizzazione.

Immobile 5,5: prestazione di volontà del capitano biancoceleste che però non trova mai la via del gol.

Felipe Anderson 6,5: serata di grazia per Felipe che manda ai matti la difesa nerazzurra. Le occasioni pericolose partono tutte dai suoi piedi, peccato non trovino fortuna all’interno dell’area.

All. Sarri 6: peccato per l’errore madornale di Marusic. Fino a quel momento la Lazio aveva dominato il campo e chiuso l’Inter nella propria metà. Va salvata la prestazione.

Foto: S.S. Lazio Facebook

© Riproduzione riservata