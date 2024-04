Legumi in scatola, i migliori in assoluto sono solo questi: quando vai al supermercato non sbagliare

Sono solo questi i legumi in scatola migliori che dovresti comprare al supermercato, non farti imbrogliare!

Chi vuol mangiare in modo sano e nutriente non dovrebbe mai far mancare questo cibo prezioso dalla lista della spesa, ma non sono di certo tutti uguali: ecco quali scegliere tra gli scaffali dei punti vendita, e quali invece andrebbero assolutamente evitati.

I legumi sono fondamentali per l’alimentazione, e sono uni degli alimenti cardine della dieta mediterranea, perché sono quasi del tutto privi di grassi ma ricchi di proteine, carboidrati e fibre.

Optare per i legumi in scatola è un’ottima soluzione per evitare di perdere ore e ore ai fornelli, e per avere un alternativa gustosa ed healty sempre a portata di mano, per pranzi, cene e spuntini nutrienti, però bisogna sapere quali mettere nel carrello, e quali invece no. Scopriamo quali sono i migliori in assoluto.

Legumi in scatola, quali è preferibile mettere nel carrello

I legumi sono un’ottima fonte di proteine, e hanno tantissime caratteristiche che li rendono un alimento ideale per chi sta seguendo una dieta ipocalorica, o semplicemente per tutti coloro che vogliono mangiare in modo sano, abbracciando un regime alimentare healty. I legumi infatti sono quasi del tutto privi di grassi e contengono tantissime fibre, carboidrati e, cosa fondamentale, sono un alimento naturalmente privo di grassi animali.

La cottura dei legumi può essere un’operazione lunga, che purtroppo non tutti hanno il tempo di fare, o che non sempre è possibile. Per questo motivo tanti optano per i legumi in scatola che sono già cotti, e pronti all’uso. Senza dubbio rappresentano un’ottima alternativa, ma non tutti sono uguali! Vediamo dunque quali è preferibile comprare, e quali invece sarebbe meglio lasciare sullo scaffale del supermercato.

Come fare a scegliere quelli migliori

I migliori legumi in scatola sono quelli non in scatola. Non è un gioco di parole ma la verità è che sono da preferire quelli confezionati in barattoli di vetro, perché il cibo non viene a contatto con l’alluminio, e dunque sono più sicuri! In secondo luogo, per scegliere i migliori legumi in scatola bisogna guardare bene l’etichetta. Leggere attentamente la lista degli ingredienti per verificare l’aggiunta di additivi e la quantità di sale è fondamentale. Il consiglio è preferire i legumi in scatola che presentano meno ingredienti degli altri, perché saranno più sani e naturali.

Inoltre è importante controllare la provenienza. La cosa migliore è comprare quelli provenienti da agricoltura biologica italiana o UE, evitando quelli che vengono dai Paesi extra UE, perché hanno degli standard meno elevati. In genere spesso quelli che troviamo al supermercato arrivano dal Messico, dalla Turchia o dalla Cina. Bisogna fare attenzione a packaging fuorvianti, perché spesso ci sono delle diciture che possono ingannare. Per esempio i fagioli bianchi di Spagna solo una varietà di fagioli, ma non vuol dire che provengano necessariamente dalla Spagna.