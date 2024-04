Lenzuola, la temperatura per lavarle non è affatto 60°: smettete subito | Solo questa è quella corretta

Forse hai sempre sbagliato a lavare le lenzuola: ecco l’unica regola per una biancheria da letto perfetta.

Il lavaggio di federe, coprimaterassi, e tutto quello che compone la biancheria da letto può sembrare una sciocchezza per chi è abituato ad occuparsi delle faccende domestiche, ma la verità è che anche questo gesto quotidiano ha delle regole ben precise da seguire.

La biancheria da letto va cambiata e lavata almeno una volta ogni sette giorni per evitare il proliferare dello sporco perché mentre dormiamo, involontariamente, rilasciamo capelli, peli, cellule morte. Dunque è bene rispettare una frequenza di lavaggio che non superi una settimana, per evitare di riposare in mezzo alla sporcizia.

Se non si conosce il modo corretto per tenere le lenzuola pulite e ordinate si rischia di rovinarle in modo irreparabile, o, peggio, di non lavarle a fondo e non eliminare sporcizia, acari e germi. Scopri come lavare perfettamente le tue lenzuola in lavatrice senza commettere errori, e senza sciuparle.

Lenzuola, come lavarle correttamente in lavatrice

Le lenzuola vanno cambiate e lavate almeno una volta alla settimana, perché solo con questa frequenza di lavaggio possiamo essere sicuri di dormire in un letto pulito e privo di germi, batteri e acari e residui che il nostro corpo rilascia durante le ore notturne. Cellule morte, capelli, peli, polvere: anche se non sembra, le lenzuola possono diventare ricettacolo di parecchia sporcizia.

La prima cosa da sapere per lavare le lenzuola correttamente è che queste ultime non sono tutte uguali. Dunque prima di passare al lavaggio, dovresti conoscere il materiale in cui sono state realizzate e seguire le indicazioni riportate sulla loro etichetta. Tuttavia è bene sapere le regole fondamentali per lavare al meglio le lenzuola.

La temperatura ideale per la pulizia della biancheria da letto

Nel momento in cui si pensa a quanta sporcizia possa annidarsi tra lenzuola e coperte, subito si immagina di eliminare il tutto con un lavaggio potente, ad alta temperatura fatto in lavatrice a 60 gradi o più, ma la verità è un’altra. Solo le lenzuola realizzate completamente in cotone o completamente in lino possono essere lavate in lavatrice a 60 gradi, se non sono di colore scuro. Flanella, seta e altri tessuti delicati andrebbero lavati massimo a 40 gradi.

Impostare una temperatura troppo alta ha un grande impatto sull’ambiente e non è sempre necessario, perché il detersivo agisce anche a 30 gradi. Seguendo queste semplici regole ci assicureremo di igienizzare le lenzuola e al tempo stesso non rovineremo la nostra biancheria da letto preferita, e non faremo neppure troppi danni all’ambiente.