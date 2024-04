Casa, il divano devi posizionarlo solo e solamente qui: gli interior designer lo fanno sempre

Il divano mettilo qui: starà benissimo. Lo consigliano tutti gli interior designer

Quando si arreda casa, bastano pochi errori per rendere un ambiente da potenzialmente bellissimo a poco accogliente. Soprattutto se lo spazio che si ha a disposizione non è così ampio, è importante sapere gestire bene tutto quanto per rendere le stanze funzionali e, al tempo stesso, esteticamente belle ed ordinate.

Una delle stanze che si usano in assoluto di più è quella del salotto. Qui si trascorre gran parte della giornata, soprattutto se si ha un open space che comprende anche la cucina e il tavolo da pranzo. Nel salotto, inoltre, si accolgono gli ospiti e si trascorrono le serate con gli amici.

È importante, quindi, che questo ambiente sia accogliente ed esteticamente bello ed elegante, che trasmetta il senso con cui si ha arredato la casa e che rispetti i criteri suggeriti dagli interior designer per quanto riguarda il posizionamento del divano. Se non sapete di cosa stiamo parlando, continuate a leggere!

Come posizionare il divano

Per rendere il divano il protagonista del salotto ci sono molte opzioni. C’è chi lo colloca al centro della stanza, così che sfrutti tutto lo spazio di cui ha bisogno e goda di tutta la luminosità. Altri, invece, preferiscono disporlo ad angolo in un punto della stanza e aggiungerci anche una bella chaise longue, perfetta per leggere o per riposarsi.

Per capire qual è la posizione migliore per la propria casa, però, bisogna conoscere la regola della distanza: il divano, infatti, dev’essere adeguatamente distante dagli altri elementi come la porta, il tavolo, l’eventuale caminetto o il televisore.

Scegliere il modello giusto

La prima regola, quindi, è quella della distanza: il divano deve godere di uno spazio tutto suo che permetta di arrivarci con comodità e che non lo faccia apparire stretto tra due elementi, come il tavolo e la televisione. Un altro dettaglio importante è quello del modello: a seconda dello spazio che si ha è importante scegliere il modello giusto.

Sebbene oggi vadano di moda i divani grossi ed ampi, in molte case è più utile scegliere modelli più piccoli da abbinare tra loro. A un divano angolare a due posti, per esempio, si può accostare una poltrona, un pouf o anche un altro divano più piccolo, da adattare allo spazio che si ha: nel caso in cui non si sappia bene come arredare casa, comunque, vi consigliamo di rivolgervi a un interior designer che vi dia i consigli più giusti.