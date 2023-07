“L’Estate della Regione Lazio”, mille eventi nei Parchi e nelle Aree protette

E’ una bellissima opportunità offerta a tutti i cittadini per scoprire le bellezze del Lazio e vivere la natura in modo sostenibile. Torna “L’Estate della Regione Lazio”, con circa mille eventi che si svolgeranno nei Parchi e nelle Aree protette fino a settembre.

Ricco programma con degustazioni dei prodotti dei Parchi

Tante occasioni per conoscere la biodiversità, i paesaggi, la storia, l’archeologia e le eccellenze agroalimentari della nostra regione. Il ricco programma prevede visite guidate, escursioni archeologiche, laboratori naturalistici, attività sportive e per bambini, trekking in alta quota e degustazioni dei prodotti a marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi” di tutte le province del Lazio.

Un’offerta ampia di iniziative, per la maggior parte gratuite, da svolgere in natura e diffuse su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di moltiplicare per cittadini, Comuni e operatori del settore, le opportunità legate al turismo sostenibile e di prossimità.

“L’obiettivo è dare una nuova idea di Parco”

“È una iniziativa a cui teniamo moltissimo, mille opportunità nei parchi un modo per conoscere le nostre meravigliose aree naturali protette con manifestazioni che coinvolgono giovani e meno giovani per poter apprezzare le nostre bellezze”, commenta l’Assessore all’agricoltura e ai Parchi, Giancarlo Righini.

“Il programma è consultabile sul sito www.parchilazio.it e c’è la possibilità per le associazioni che intendano offrire la loro collaborazione di iscriversi per poter presentare progetti. L’obiettivo è dare una nuova idea di parco, e oggi vogliamo dare una vita ai parchi rendendoli protagonisti insieme ai cittadini”, ha concluso l’Assessore. (Ansa)

