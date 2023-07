Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 8 e domenica 9 luglio

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 8 e 9 luglio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

A Roma l’estate 2023 esplode di colori. Doppio week end, da venerdi a domenica 7, 8, 9, – 14, 15, 16 Luglio con i fuochi più belli d’Italia! Stelle di Fuoco, il Campionato italiano di Fuochi d’Artificio che strabilia la capitale, torna protagonista a Cinecittà World giungendo alla sesta edizione. Ben 6 giorni, di imperdibili emozioni a Castel Romano, con i migliori spettacoli pirotecnici che daranno vita ad entusiasmanti serate nel parco Cinecittà World. Stand gastronomici e spettacoli musicali per tutti i gusti. Ogni sera. Dalle 22:30 due spettacoli pirotecnici. Costi e info sul sito ufficiale ()

Un week end all’insegna del divertimento a Rocca Priora dal 7 al 9 luglio con al Festa della Birra. L’edizione numero 11 di questo evento che ormai è diventato un appuntamento imperdibile, ripropone un format di sicuro successo: musica, enogastronomia, spettacoli di cabaret e tanta Birra! Grande attesa per la serata di venerdì in cui sarà ospite Diego Brunetti, in arte La Signora Gilda.

A Castel Madama sabato e domenica si potrà fare un tuffo nel passato con la minuziosa rievocazione storica del Palio Madama Margarita D'Austria.

Un mondo animato da gente in abiti d’epoca, artigiani che trafficano con antichi mestieri tra vicoli, giardini, palazzi e botteghe ricreate per l’occasione.

I turisti, poi, possono cenare tra figuranti e musiche antiche. Pochi chilometri da Roma sono sufficienti per immergersi nelle emozioni di un mondo oramai scomparso. Spariscono come per incanto distributori di benzina, insegne luminose e serrande di negozi. La rievocazione diventa spettacolo, come su un set del cinema.

Eventi a Rieti e provincia

La Proloco di Poggio Nativo organizza la settima edizione di Pizza Sotto le Stelle. La festa della pizza del piccolo borgo sabino ha la particolarità che per la cottura viene utilizzato l’antico forno comunale, come nel passato. L’appuntamento con Pizza Sotto le Stelle è per sabato 8 giugno 2023 in piazza Vittorio Emanuele III a Poggio Nativo (RI). Orario dalle 19:30 (si mangia solo a cena) Ingresso libero

Weekend a Latina e in provincia

Organizzata dalla Pro Loco di Pisterzo, la Sagra dei Fichi si tiene ogni anno agli inizi di luglio, periodo migliore per gustare i dolcissimi frutti estivi alla giusta maturazione. Infatti sabato 8 luglio tutti pronti a celebrare una delle eccellenze locali che vengono a gustare oltre che da tutta la provincia pontina anche dalla Ciociaria e da Roma. Non mancheranno intrattenimento e musica dal vivo, ma ovviamente i fichi saranno i protagonisti della giornata prima con la distribuzione dei frutti benedetti e poi con la degustazione presso gli stand gastronomici di piatti a base del dolcissimo frutto: primi piatti e la celebre pizza con prosciutto e fichi e inoltre gelato e crostata con marmellata al gusto di fichi.

Weekend a Frosinone e in provincia

Appuntamento sabato 8 luglio per le strade e le piazze di Colleferro, per l’occasione saranno vestite a festa con i negozi aperti per la 6° edizione della Notte Bianca dei Saldi, una serata speciale per fare acquisti a prezzi scontati e godere di un’atmosfera vibrante e festosa. Lo shopping sarà allietato da musica e spettacoli di ogni genere, con performance artistiche che creeranno un’atmosfera vivace e coinvolgente per tutta la sera a partire dalle ore 20:00.

Weekend a Viterbo e in provincia

Dal 7 al 9 luglio, torna a Ronciglione la manifestazione “Borgo in Festa” con musica e spettacoli che si snodano per le vie del centro storico del paese. L’evento, organizzato dalla cooperativa sociale Radici guidata da Stefano Ciucci, In collaborazione con il comune, la proloco, l’associazione culturale Mariangela Virgili e gli istituti bancari del paese porta nel borgo medievale di Ronciglione numerose interessanti novità del panorama artistico e musicale italiano. Ingresso libero.

