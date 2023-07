Un weekend decisamente rovente quello che ci aspetta, con il mese di luglio giunto a metà, tra temperature roventi e voglia di vacanze. Ma cosa può fare a Roma e nel Lazio sabato 15 e domenica 16 luglio chi invece “sarà costretto” a rimanere in città? Ecco alcune tra le proposte più interessanti.

Marco Mengoni e i Pooh

Doppio appuntamento concertistico sabato 15 con la possibilità di scegliere tra il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni o una delle band che ha segnato inequivocabilmente la storia della musica italiana: i Pooh. Mengoni si esibirà al Circo Massimo, dopo i diversi sold out registrati nelle date precedenti. I Pooh invece saranno di scena allo Stadio Olimpico, con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli pronti a conquistare ancora il grande pubblico dopo 50 anni di scintillante carriera.

Videocittà

Da giovedì 13 luglio sino a domenica 16 luglio, al Gazometro di Roma è di scena Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale. Un format pensato per consentire l’esplorazione delle forme più avanzate del settore audiovisivo e di linguaggi digitali contemporanei.

Cinema in piazza

Weekend conclusivo con l’appuntamento Cinema in piazza, nelle consuete tra arene di Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia. Un fine settimana che vede in programma:

a San Cosimato, sabato 15 la proiezione di “Space Jam 2 – New Legends” e poi domenica 16 luglio “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti;

alla Cervelletta, sabato 15 la proiezione di “Funny Pages” di Owen Kline e poi domenica 16 luglio “Ghostbusters” di Paul Feig + “Ghostbusters: Afterlife” di Jason Reitman;

a Monte Ciocci invece, sabato 15 la proiezione di “El Reino” e domenica 16 “Into the night” di John Landis. Il rapper Clementino

Arctic Monkey e Clementino

Clementino è in arrivo a Porta di Roma sabato 15 luglio. Il cantante sarà ospite d’eccezione della finalissima di “Nokep Tv”. Il rapper si esibirà a partire dalle ore 20, con un concerto gratuito per tutti, comprensivo di tutti i suoi più grandi successi. Appuntamento speciale domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, con il concerto degli Arctic Monkeys. Prima degli artisti, sul palco The Hives. L’Opening act sarà invece affidato a Willie J Healey.

Bachata Day

Il 15 e il 16 luglio torna il Bachata Day, l’evento all’insegna della danza e del divertimento ballare e divertirsi insieme ai migliori artisti, provenienti da ogni parte del mondo. L’appuntamento è previsto per tutto il fine settimana a Cinecittà World, tra stage, spettacoli, attrazioni e un mega pool party.

Borghi di sera: escursione a Castel Gandolfo

Una passeggiata alla scoperta di storia e curiosità di Castel Gandolfo. Si chiama “Borghi di sera”: Castel Gandolfo” ed è in programma domenica 16 luglio. Un evento per assaporare attraversando al chiaro di luna le vie del piccolo borgo castellano. Un modo per rivivere l’atmosfera di una storia millenaria.

Sagra del melone a Tarquinia

A Tarquinia, nel quartiere di San Martino, venerdì 14 e sabato 15 luglio è in arrivo l’11 edizione della Sagra del melone. L’intero ricavato della festa sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna. La manifestazione è organizzata dal comitato di quartiere San Martino, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini con “Musica e Poesia”

Nel Parco Chigi di Ariccia, sabato 15 luglio Giancarlo Giannini salirà sul palco con Musica e Poesia insieme a Marco Zurzolo Quartet. La serata prevede un recital con una scelta di brani e poesie di stampo classico: Shakespeare, Melosio, Petrarca, Neruda, per citarne alcuni. Un momento di condivisione del pensiero di vari autori per approfondire i temi dell’amore, della passione, della vita.

Circeo Street Food

Il Circeo sarà protagonista da venerdì 13 a domenica 16 luglio, con il Circeo Street Food. Un festival per caratterizzare l’estate attraverso il cibo da strada, tra sfide di Street Chef, padelle e bracieri. L’allestimento si snoderà attraverso il perimetro interno della pineta situata nel cuore del Circeo.

