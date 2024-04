Macchie di vino sulla tovaglia: ho scoperto un metodo naturale per rimuoverle in 5 minuti | Basta questo ingrediente

Scopri subito il rimedio efficace e naturale per rimuovere le macchie di vino dalla tovaglia.

Pasqua è ormai alle spalle e tutti siamo dovuti tornare alla nostra quotidianità, al cui stress va poi aggiunto quello relativo alla sistemazione di tutto ciò che si è usato proprio durante i grandi pasti in famiglia di questi giorni. Tra i vestiti da lavare, stendere e stirare, avanzi da smaltire, pentole da pulire e cucine da riordinare l’impegno è sempre consistente.

Chi mette a disposizione casa propria, inoltre, spesso si trova anche a dover combattere con un salotto piuttosto disordinato e con macchie pressocché ovunque, dai tovaglioli di stoffa che si è voluto usare per fare bella figura alla tovaglia elegante, ad essi abbinata.

Se anche voi state già lottando con quelle gocce di vino che sono irrimediabilmente cadute sulla tovaglia di stoffa, oggi vi sveliamo un metodo unico e veramente efficace, che vi sconvolgerà per la sua rapidità ed efficienza: ecco cosa dovete fare.

Come eliminare le macchie di vino dai tessuti

Iniziamo dal primo metodo, davvero economico ed efficace e particolarmente funzionante per le macchie di vino sui tappeti. Appena si crea la macchia, tamponatela con della carta assorbente e cospargetela di sale, anche abbondante. Dopo qualche istante, verificate che il sale abbia assorbito il vino e quindi aspiratelo o pulitelo con scopa e paletta.

In alternativa, è molto efficace soprattutto sui vestiti di colore chiaro il detersivo per piatti mescolato con dell’acqua ossigenata, quindi del perossido di idrogeno. Applicate il composto sulla macchia, attendete qualche istante e quindi lavate l’abito normalmente, verificando dopo l’asciugatura che la macchia se ne sia andata.

I più efficaci sulla tovaglia

Se però avete irrimediabilmente macchiato la tovaglia, il rimedio perfetto prevede l’uso dell’acido citrico. Potete sia acquistarlo come detersivo al supermercato, sia usare quello contenuto nel comune limone, usandone quindi il succo. Applicate qualche goccia sulla macchia, quindi appena il vino si solleverà dalla tovaglia strofinate con del detersivo per capi bianchi o colorati, in base alle caratteristiche del tessuto. A questo punto, lavate con acqua calda e lasciate asciugare.

C’è infine l’ultimo metodo, quello che consiste nel versare il bicarbonato di sodio per coprire tutta la macchia e quindi aggiungere qualche goccia di acqua così che si crei una solta di pasta densa e non liquida. Dopo che questa si è solidificata, rimuovetela e procedete con il lavaggio.