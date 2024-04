MagicLand diventa una mega scuola con il progetto “School Days: giocando si impara”

Gli School Days non sono solo un’opportunità per le scuole e per gli studenti, ma anche una chance per il pubblico generale di approfondire temi scientifici e educativi

MagicLand inaugura un’innovativa trasformazione educativa con il lancio di “School Days: giocando si impara!”, un progetto che rivoluziona l’esperienza del parco divertimenti trasformandolo in un avamposto di apprendimento per studenti di ogni livello. Il parco, noto come il maggiore hub di intrattenimento del Centro-Sud Italia, diventerà il teatro di un’esperienza educativa senza precedenti il 18 aprile e il 15 maggio 2024.

Cosmo Academy a MagicLand

Durante questi School Days, MagicLand offrirà agli studenti opportunità uniche di apprendimento attraverso proiezioni immersive nella Cosmo Academy, il più grande planetario d’Europa equipaggiato con uno schermo a cupola piena 360°. Gli studenti potranno esplorare una vasta gamma di laboratori interattivi e assistere a serie di talk tematici focalizzati su spazio, universo, zoologia, botanica e biodiversità, orchestrati dalle esperte società di edutainment G.Eco e Space42, che portano con sé anni di esperienza nel settore educativo.

Svago e cultura

L’offerta formativa di MagicLand si distingue per l’integrazione tra il divertimento del parco a tema e un apprendimento dinamico e coinvolgente. Tra le iniziative principali, si segnalano:

Bufale Bestiali : una serie di incontri programmati per sfatare miti e false credenze riguardanti il mondo animale. Argomenti trattati includono le supposte proprietà magiche delle farfalle e le inesattezze popolari su altri animali, distribuiti in sessioni continue durante la giornata.

: una serie di incontri programmati per sfatare miti e false credenze riguardanti il mondo animale. Argomenti trattati includono le supposte proprietà magiche delle farfalle e le inesattezze popolari su altri animali, distribuiti in sessioni continue durante la giornata. Eco-Strike: talk che illustrano la complessità e l’armonia degli ecosistemi, presentando l’interazione tra diversi organismi all’interno delle piramidi ecologiche, e come queste vengano costantemente messe alla prova dal dinamismo della natura.

School days aperti a tutti

Gli School Days non sono solo un’opportunità per le scuole di arricchire il curriculum degli studenti, ma anche una chance per il pubblico generale di approfondire temi scientifici e educativi, poiché il parco sarà aperto anche a visitatori esterni. I talk sono inclusi nel prezzo del biglietto, rendendo questa iniziativa accessibile a un ampio pubblico.

Le scuole interessate possono prenotare la loro partecipazione contattando MagicLand al seguente indirizzo email: booking@magicland.it. Questa esperienza rappresenta una fusione ideale di divertimento e educazione, offrendo una giornata di apprendimento interattivo in uno degli ambienti più stimolanti e piacevoli.

Tutte le informazioni