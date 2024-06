MagicLand: un’estate di eventi spettacolari al Parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia

Il biglietto d’ingresso a MagicLand include la partecipazione a tutti gli eventi e gli spettacoli in programma

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si prepara a offrire un’estate indimenticabile con un ricco calendario di eventi. Tra concerti, DJ Set, spettacoli mozzafiato e feste a tema, ce n’è per tutti i gusti e tutte le età.

Non solo il parco offre attrazioni completamente rinnovate e animazioni coinvolgenti, ma propone anche un programma di eventi per tutta la famiglia che renderanno la bella stagione davvero magica.

Evento di apertura MagicLand: Charlotte M.

L’estate di MagicLand inizia alla grande domenica 9 giugno, con l’attesissima esibizione di Charlotte M. sul palco centrale del parco, a partire dalle ore 15. La regina dei fenicotteri rosa, amatissima dalla Generazione Z, è una cantautrice, scrittrice e attrice di grande talento. Nonostante la giovane età, ha già conquistato il pubblico con la sua musica e i suoi film. Un’occasione imperdibile per cantare insieme e conoscere da vicino questa stella del panorama musicale italiano.

DJ Set con Radio Globo

Per gli amanti dei balli al chiaro di luna, MagicLand presenta tre serate imperdibili: il 22, 29 giugno e il 6 luglio, con i DJ Set di Radio Globo. Nei tre weekend, la celebre stazione radio trasmetterà in diretta dal parco grazie al mitico Truck Globo, una vera stazione radio itinerante che porterà energia, musica, animazione e gadget esclusivi ai visitatori. Tutte le attrazioni del parco rimarranno aperte fino a mezzanotte per un divertimento senza fine.

MagicFire: Festival pirotecnico

Luglio sarà un mese infuocato con l’arrivo di MagicFire, l’apprezzatissimo festival pirotecnico, il 13 e 20 luglio. Spettacoli itineranti, street food e musica dal vivo renderanno questi due giorni indimenticabili. Il cielo si illuminerà con giochi di luce mozzafiato, offrendo un’esperienza unica che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. Anche in questa occasione, il divertimento continuerà fino a mezzanotte con DJ Set e attrazioni aperte.

Ferragosto Fluo Party con Timo Suarez

Il 15 agosto, preparatevi a un Ferragosto all’insegna dei colori con il Fluo Party insieme a Timo Suarez. Il parco metterà a disposizione un servizio make-up fluo gratuito per vivere una serata magica sotto le luci wood, con gadget luminosi per tutti i partecipanti.

Ritmi latini e comicità

Gli amanti dei ritmi latini non potranno perdere il Latin Sensual Party e la Fiesta Latina il 16 e 18 agosto, dedicati alle musiche e ai balli del Sud America. Salsa, bachata e merengue trascineranno i partecipanti in un viaggio lungo tutta l’America Latina.

Il 17 agosto, i fan degli Arteteca potranno godersi il loro live show, seguito dal DJ Set di Ulisse Marciano, promettendo risate e divertimento fino a tarda notte.

Spettacoli per i più piccoli e chiusura estiva

Il 24 agosto, i più piccoli potranno incontrare i DinsiemE per una giornata bizzarra e divertente con le star di Youtube Erick e Dominick.

Per chiudere l’estate in bellezza, il 7 settembre si terrà la Festa di Fine Estate con il DJ Set di Greta Tedeschi. Una notte di musica e divertimento per salutare la bella stagione nel migliore dei modi.

Nuovi spettacoli e Musical

Durante l’estate, MagicLand presenterà anche sei nuovi spettacoli e musical con esibizioni dal vivo di canto e danza. Tra questi, Elements, uno straordinario show sul lago che richiama la forza e la magia dei quattro elementi attraverso giochi di luci, costumi e performance artistiche, e We Will Rock You al Gran Teatro Alberto Sordi, un travolgente musical che renderà omaggio alla storia del rock.

Completano il programma degli spettacoli The Old West Show nell’area West e Alla Ricerca del Galeone Perduto sul palco centrale in Main Street, oltre a performance di Greatest Hits Tribute e K-Pop Mania.

Informazioni e Biglietti

Il biglietto d’ingresso a MagicLand include la partecipazione a tutti gli eventi e gli spettacoli in programma. Per maggiori informazioni, visitare il sito magicland.it.