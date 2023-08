Maltempo, a Latina la mareggiata inghiotte spiaggia e chioschi

A Latina il maltempo era annunciato ampiamente dalla Protezione Civile, ma quando si è abbattuto sulla cittadina ben poco si è potuto fare. Una mareggiata che ha inghiottito la spiaggia radendo al suolo decine di lettini e ombrelloni. Un danno ingente per i gestori e un duro colpo per il turismo di fine stagione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Maltempo, l’assessore Di Cocco: “I danni sono ingenti”

L’assessore Di Cocco, responsabile alla Marina del comune di Latina, affida la propria preoccupazione alle pagine del Messaggero. «Ogni anno, ci troviamo a dover affrontare mareggiate che sono sempre più insidiose».

«Insieme a tutti i miei colleghi operatori stiamo facendo la conta dei danni e sono ingenti. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, ogni anno arrivano queste grosse mareggiate che mettono in difficoltà non solo le attività commerciali ma le stesse infrastrutture e le abitazioni del lungomare. Conosciamo bene il mare, sappiamo che ogni volta è un rischio. Stiamo facendo il possibile per terminare questa strana stagione tra mille difficoltà». Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tra le possibilità per il Comune di Latina, quella di richiedere lo stato di calamità e accedere ad un finanziamento Regionale di 6 milioni di euro che già pronto per essere stanziato permettendo di mettere in sicurezza la costa.

Latina: la mareggiata ha colpito tutti gli stabilimenti

Nessuno, o quasi, degli stabilimenti sono stati risparmiati. Dalla spiaggia, dove i lettini sono stati spazzati via come fuscelli dal vento, fino ai chioschi travolti dall’acqua. Arredi, tende e lampadari già divelti dalle raffiche di vento sopraggiunte prima delle mareggiate. una situazione molto complessa da risolvere in breve tempo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Anche le strade interne della cittadina hanno subito non pochi intoppi a causa di alberi caduti o grossi rami finiti in strada sotto i colpi delle intense raffiche di vento. La viabilità però non risulta compromessa e non si contano danni ingenti.

2025: La corsa contro il tempo per non perdere i fondi

Siamo a febbraio 2023 e il Comune di Latina emette una delibera. Punto centrale: la messa in sicurezza del litorale, fortemente compromesso a causa dei cambiamenti atmosferici.

A causa dell’intensificarsi degli eventi atmosferici degli ultimi anni – spiega la delibera commissariale – la strada del lungomare sinistra di Latina presenta in alcuni tratti dei cedimenti sulla banchine laterali: la posizione della strada è in un’area a forte rischio idrogeologico, in quanto posizionata tra il marre e il lago do Fogliano, e tali cedimenti diventano un pericolo per la viabilità.

La Regione approva il progetto e dà il via libera ai finanziamenti ma a una condizione: i lavori, però vanno terminati entro il 2025 o si rischia di perdere i fondi, per non parlare delle possibili conseguenze in termini di turismo se l’erosione e le mareggiate continueranno a mangiare pezzi della spiaggia.

© Riproduzione riservata