Sonnino, Carabinieri della Forestale arrestano in flagranza di reato un piromane 68enne

Si aggirava in un bosco di lecci nel territorio del comune di Sonnino, in provincia di Latina. E' stato avvistato dai carabinieri mentre appicava il fuoco a della vegetazione secca, così è stato sorpreso e arrestato, un 68enne, in flagranza di reato per incendio boschivo in via dell'Ascia, dai Carabinieri forestali di Priverno (Lt).

Il fuoco era stato appiccato in due punti diversi, distanti pochi metri l’uno dall’altro, acceso con carta di giornale, accendino e liquido infiammabile. Prima che potesse fuggire in auto, l’uomo è stato bloccato dai militari. Nella successiva perquisizione personale sono stati trovati accendini e altro liquido infiammabile con carta di giornale.

Il piromane è stato trattenuto nella compagnia dei Carabinieri di Terracina (Lt) in attesa del rito direttissimo, previsto in giornata. (Ansa)

