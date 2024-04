Matrimoni in Italia: la meta preferita per gli stranieri è solo questa | No, non è la Puglia come credono in tanti

Chi vuole sposarsi nel Bel Paese sogna di farlo qui: ecco il posto dove si tengono la maggior parte dei matrimoni in Italia.

Non è la meta a cui hai pensato appena hai letto il titolo di questo articolo. Dimentica le location vista mare delle isole, e non pensare ai trulli: scopriamo qual è la preferita in assoluto.

Da nord a sud, il nostro stivale è ricco di posti da favola, eppure a quanto pare tra le meravigliosi località, tra i borghi storici, e le costiere dai paesaggi mozzafiato, ce n’è una regione che fa gola proprio a tutti i futuri sposi.

Scoperta l’unica vera meta in Italia che italiani e stranieri scelgono per il loro giorno speciale, ti stupirà: è qui che tutti desiderano pronunciare il fatidico sì.

Matrimonio in Italia, la location che tutti sognano

L’Italia ha un fascino romantico, una bellezza eterna che la rende un luogo ambito per il turismo e anche per il wedding, tanto è vero che è scelta da tanti come cornice ideale del proprio giorno speciale. Il matrimonio in Italia è un sogno per tanti. Non si tratta solo di coppie italiane, ma di persone che vengono apposta qui dall’estero, tante volte portando con sé parenti, amici, fotografo, damigelle e testimoni. A quanto pare però tra tutte le città d’arte, tutti i borghi antichi e rurali pieni di storia, tutte le coste con panorami mozzafiato, tutte la cittadine affacciate sul mare, solo un luogo vince su tutti e mette d’accordo tantissimi futuri sposi.

Non c’è gara, il posto di cui stiamo parlando ha visto ben 2.600 matrimoni di coppie provenienti da tutto il mondo, arrivate qui nel corso del 2023 per pronunciare il fatidico sì. Un dato che racconta non solo una netta preferenza di questo luogo rispetto ad altre location d’Italia, per chi desidera il matrimonio italiano, ma che ne descrive anche il successo, perché a quanto pare è gettonatissimo, e le richieste degli sposi sono aumentate del 12,5% rispetto al 2022. Il posto che tutti considerano perfetto per i fiori d’arancio, quando si parla di luoghi italiani, è solo questo. Scopriamo di che zona si tratta.

La cornice romantica che tutti vogliono per il giorno delle proprie nozze

La location più richiesta per il matrimonio italiano è una regione, che sorge nel cuore del Bel Paese, al centro dell’Italia e offre tante opportunità per festeggiare il matrimonio italiano perfetto. Resort e ville, residenze storiche, e castelli, hotel di lusso e agriturismi: tutto questo si trova nella bellissima Toscana.

In Toscana sono attese per il 2024 tante coppie di sposi provenienti da tutto il mondo, e in particolare del vecchio continente, soprattutto dalla vicina Svizzera, dalla Spagna, dall’Austria, ma anche dalla Scandinavia, dalla Germania e dall’Olanda, e non solo. I dati suggeriscono che i matrimoni celebrati e festeggiati in Toscana aumenteranno del 9 %.