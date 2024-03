Max Giusti fa commuovere Mara Venier: “Sei un leone ma anche i leoni nella giungla si stancano”

(Adnkronos) – Max Giusti a 'Domenica In' fa commuovere Mara Venier. A scatenare l'emozione una 'tirata' piena di empatia nei confronti della 'signora della tv'. "Quello che fai tu è una cosa enorme – dice rivolto alla conduttrice – ci sono migliaia di persone che si ritrovano in te. Quando allarghi le braccia si sentono protetti, ed è normale se a volte ti senti più stanca. Tu intervisti gli altri ma a te chi t'intervista, eh?" domanda l'attore in un ribaltamento di ruoli che lascia senza fiato e con gli occhi lucidi 'zia' Mara. "Perché a volte ci sono dei momenti in cui – insiste Giusti – anche noi vorremmo essere intervistati, vorremmo che tutti un attimo si fermassero, quando pretendono molto da noi. E ti dici: ma perché non chiedono anche a me come sto"? "Tu sei un leone ma ragazzi, i leoni tutti i giorni nella giungla si stancano eh". Mara Venier sempre più commossa a questo punto ammette: "E' così". E le parole non servono più. Scatta l'abbraccio tra i due. Poi il sorriso e l'inconfondibile "che te possino" di Venier.

—[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata