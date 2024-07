Maxi bonus per tutte le categorie | 8000€ a famiglia fino a esaurimento scorte: l’ISEE non conta nulla

Finalmente è arrivato il maxi bonus che tutte le famiglie residenti in Italia stavano aspettando da tanto tempo.

Questa volta la dichiarazione dei redditi non c’entra nulla: ecco l’indennità per la quale non serve la certificazione ISEE. Tanti cittadini sono già in fila per farne richiesta.

Scopri se puoi richiederlo anche tu, a che cosa darà diritto e come funziona, nello specifico, la nuova vantaggiosa agevolazione del Governo.

I cittadini italiani che riusciranno a usufruire del maxi bonus potranno approfittare per ottenere ben 8000 euro dallo Stato: vediamo subito come si fa.

Maxi Bonus, la nuova indennità del Governo che dà diritto a migliaia di euro

Dopo l’erogazione di tanti bonus statali, per i quali si richiede uno specifico ISEE, finalmente è arrivata l’agevolazione che non tiene conto della dichiarazione dei redditi. Il nuovo maxi bonus, per il quale non occorre presentare la propria certificazione ISEE, fa gola a tanti e sono già parecchi i cittadini italiani che stanno facendo la fila per ottenere il denaro sul proprio conto corrente bancario. Le caratteristiche di tale maxi bonus statale infatti, sono state stabilite con il decreto del 12 giugno 2024, ed è stato deciso di introdurre uno sgravio fiscale, che sarà garantito fino ad esaurimento dei fondi.

Vediamo in che cosa si concretizza il nuovo maxi bonus, pensato dal Governo per favorire i cittadini e le famiglie che risiedono in Italia, e cerchiamo anche di fare chiarezza sulle tempistiche e le modalità di presentazione della domanda necessaria a diventare titolari dell’indennità.

L’agevolazione che si ottiene senza presentare la certificazione ISEE

Il maxi bonus è quello dedicato alle colonnine elettriche, e consente di ottenere uno sgravio fiscale per l’acquisto e l’installazione degli impianti di ricarica, che servono ad alimentare tutti i veicoli elettrici. Si tratta di un bonus statale che consente di attingere a un totale di 20 milioni di euro, stanziati direttamente dal Ministero per le imprese e il made in Italy, ed è un bonus a fondo di esaurimento.

Può essere richiesto dai privati o dai condomini e si può ottenere il rimborso del 80% della somma spesa per l’acquisto e l’installazione delle stazioni di ricarica. Il limite massimo di spesa deducibile è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro per le stazioni installate in edifici condominiali. Le richieste possono essere presentate dalle ore 12:00 dell’8 Luglio 2024 tramite la piattaforma Invitalia, autenticandosi con la propria identità digitale, e più precisamente con SPID oppure con CIE.