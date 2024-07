Ufficiale, la settimana corta sbarca in Italia | ‘Dal lunedì al giovedì’: svolta storica nel mondo del lavoro

In Italia arriva la settimana corta: è un sogno che si avvera

Sono molti gli italiani che, ormai da tanto tempo, sognano la settimana lavorativa corta. In Italia, così come in molti altri paesi del mondo, normalmente si lavora cinque giorni su sette, cioè dal lunedì al venerdì. Sono esclusi, però, i dipendenti dei settori del commercio e quelli che prevedono come giorni lavorativi anche il sabato e la domenica, che quindi hanno il giorno di pausa infra-settimanale.

Secondo molti analisti del settore, ridurre i giorni lavorativi da cinque a quattro porterebbe solo vantaggi, ovviamente se questo avvenisse a parità di stipendio. I cittadini, infatti, avrebbero un giorno in più da trascorrere in famiglia, con gli amici o da dedicare a ciò che più amano e questo avrebbe conseguenze non solo sul loro umore, quindi sul benessere della società in generale, ma anche sull’economia.

Stare a casa un giorno in più porterebbe infatti a un aumento dei consumi: si pensi, ad esempio, a quanti giri nei centri commerciali, pranzi e cene fuori o gite all’aperto si farebbero in più! Se anche per te questo sarebbe un grande obiettivo da raggiungere in Italia, forse abbiamo una bella notizia: la settimana lavorativa corta è realtà.

La settimana lavorativa corta: dove la fanno

Per quanto sarebbe bello, di fatto il passaggio dai canonici cinque giorni ai più innovativi quattro giorni lavorativi non è ancora la regola su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda l’Italia. Diverse aziende, però, stanno sperimentando questa novità nel proprio piccolo: una di queste è Luxottica, che ha introdotto la settimana corta come sperimentazione su base volontaria in determinati reparti. Al momento questo è solo un tentativo ma, se tutto andasse come si spera, la novità potrebbe essere assunta definitivamente.

Ad essere coinvolti nella sperimentazione di Luxottica sono circa 10mila dipendenti che lavorano presso le sedi di Rovereto, Lauriano, Pederobba, Agordino, Cencenighe, Sedico e Agordo e si tratta di personale del metallo grezzo, magazzinieri e addetti a finitura, metallo, iniettato e trattamenti superfici. Ne sono esclusi, invece, i dipendenti della sede di Milano, i team leader, gli attrezzisti e i lavoratori specializzati.

Il progetto Time4You

Il progetto della settimana corta di LuxOttica, che si chiama Time4You proprio per evidenziare la volontà di lasciare del tempo per sé stessi ai propri dipendenti, prevede che 20 venerdì all’anno, in settimane individuate dall’azienda, si trascorrano a casa dal lavoro con la rinuncia a cinque giorni di permesso e che gli altri 15 giorni siano invece a carico della multinazionale.

Se anche tu sogni quindi di avere il venerdì libero e, pur con un giorno lavorativo in meno, di prendere lo stesso stipendio, medita di inviare un curriculum a questa azienda così innovativa o guardati in giro se, nelle tue zone, qualcuna applica questo sistema.