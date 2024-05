Mediaset, volto noto trattato a pesci in faccia: allontanato senza scrupoli | Talento incredibile

L’hanno cacciato senza scrupoli, fan sconvolti: l’ha deciso Mediaset.

È un periodo instabile per i lavoratori del mondo della televisione. In Rai, per esempio, sono molti i professionisti che sono stati allontanati o che se ne sono andati per propria scelta. Sebbene in molti casi si sia parlato di una semplice volontà di cambiare aria, il sospetto è che alla base di questi cambiamenti ci sia una tensione tra il governo in carica e il mondo della Rai, che ne subisce il controllo essendo tv di stato.

In Mediaset, invece, la dipartita di Silvio Berlusconi e la definitiva entrata in carica al 100% del figlio Pier Silvio ha determinato alcuni cambiamenti, uno dei quali è ad esempio l’allontanamento dalle reti di Barbara D’Urso, precedentemente volto di punta della programmazione pomeridiana.

Molti dei volti che hanno abbandonato le proprie storiche aziende si sono diretti verso tv nuove e insolite come, ad esempio, il Nove di Warner Bros, che adesso ospita nomi del calibro di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Amadeus, in carica dalla prossima stagione televisiva.

Oggi, però, parliamo di un altro volto Mediaset amato soprattutto dai più giovani che, per un motivo veramente assurdo, è stato allontanato dalla rete senza alcuna possibilità di ritorno e di lavoro: ecco di chi si tratta.

Valentin di Amici, allontanato da Mediaset: ecco perché

Valentin Alexandru Dumitru ha partecipato alla diciannovesima edizione di Amici come concorrente di ballo, nello specifico di latino-americano. Il suo incredibile talento si è sempre accompagnato a un carattere fumantino ed a una fisicità importante, che ha subito fatto innamorare giudici, insegnanti ed anche pubblico a casa.

Nel corso della sua edizione, però, Valentin ha compiuto qualcosa che ha in qualche modo determinato non solo il suo percorso ad Amici ma anche il suo futuro professionale. Da un lato, infatti, ha vissuto una relazione con la professionista Francesca Tocca, che in quel periodo si era allontanata dal marito Raimondo Todaro. Dall’altro, ha vissuto una litigata importante con Maria De Filippi che l’ha di fatto cacciato dal serale.

Chi ha deciso di allontanarlo

Secondo la pagina Instagram Investigatore Social, che pubblica scoop e gossip del mondo della tv, Valentin è stato allontanato dagli ambienti Mediaset poiché non era amico o parente di nessuno di importante e anche per via della sua provenienza, in quanto rumeno. “Un talento incredibile trattato a pesci in faccia” scrive il gestore della pagina, taggando lo stesso ballerino e confessandogli che lui in realtà aveva capito tutto. L’accusa nei confronti di Mediaset è sicuramente importante: chissà se i vertici risponderanno!