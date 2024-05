Manila Nazzaro, dietro il sorriso la disgrazia: l’aumento di peso è stato il primo sintomo | La dura malattia

Nessuno avrebbe potuto immaginarlo, eppure dietro il sorriso dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro si nasconde un profondo dramma personale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto una vita professionale splendida, cominciata con il coronamento di tante ragazze che, come lei, hanno sperato di vincere il concorso di bellezza nazionale ed entrare così nel mondo incantato della televisione italiana.

Il suo è un personaggio amato e di successo, ma non tutti sanno che ha vissuto anche momenti molto drammatici, segnati dall’atroce esperienza dell’aborto e anche dal dolore della malattia.

Ecco che cosa è successo davvero a Manila Nazzaro in passato, e con quali sofferenze ha dovuto fare i conti: i gravi problemi di salute dell’ex modella pugliese.

Manila Nazzaro, il dramma della malattia dell’ex Miss Italia

Il nome di Manila Nazzaro è noto per il pubblico italiano sin da quando ha partecipato a Miss Italia, nel 1999. Il concorso di bellezza di Salso maggiore Terme è stato per lei un’importante vetrina, e il giusto trampolino di lancio per tuffarsi nel mondo dello showbiz nostrano. Da allora ha dato inizio alla sua brillante carriera.

Ora Manila Nazzaro è una donna di successo, appena convolata a nozze con il ballerino Stefano Oradei, l’uomo di cui si è innamorata perdutamente dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. Non tutti sanno però che al di là dei sorrisi, dei traguardi raggiunti nella sua vita professionale e personale, Manila Nazzaro in passato ha subito un aborto spontaneo, ma non si tratta solo di questo. La modella pugliese in passato ha dovuto fare i conti con alcuni eventi molto drammatici, che riguardano la sua salute e che l’hanno messa davvero alla prova. Scopriamo di che cosa si tratta.

L’amara scoperta e il dolore del carcinoma e del morbo di Basedow Graves

Manila Nazzaro, poche settime prima delle nozze con Stefano Oradei, è stata ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin, dove ha raccontato che in passato ha avuto gravi problemi di salute. Nel 2004 infatti, Manila Nazzaro a seguito di un improvviso e apparentemente inspiegabile aumento di peso, ha fatto degli accertamenti medici, e ha scoperto di avere una grave patologia alla tiroide, che si sviluppa con forme di gozzo, ipertiroidismo, dermopatia e oftalmopatia. Si tratta del morbo di morbo di Basedow Graves.

A seguito dell’amara scoperta, Manila Nazzaro si è dovuta sottoporre a un delicato intervento che l’ha resa afona per parecchio tempo. La modella pugliese l’ha superata ma intanto ha saputo di avere un carcinoma all’utero, per fortuna scoperto al primo stadio: “La prevenzione mi ha salvata” ha ammesso a Verissimo.