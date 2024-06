Meteo. Allerta gialla nel Lazio, piogge e temporali su gran parte della Regione

La Regione Lazio ha emesso un‘allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 24 giugno 2024. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare nel Lazio settentrionale, orientale e sulle isole Pontine, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Situazione Meteorologica

L’allerta meteo gialla sarà in vigore dalla tarda mattinata di lunedì 24 giugno e per le successive 6-9 ore. Secondo gli esperti, l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della regione, con il rischio di temporali e piogge anche di moderata intensità.

Consigli per la Popolazione

La Protezione Civile regionale raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e di seguire i consigli delle autorità competenti. In caso di maltempo, si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari, di prestare particolare attenzione alla guida e di mettere in atto tutte le misure di autoprotezione previste dai piani di emergenza.

Monitoraggio Costante

Gli esperti meteo della Regione Lazio monitorano costantemente l’evoluzione della situazione e forniranno aggiornamenti tempestivi sulla situazione meteorologica. Si raccomanda alla popolazione di seguire i canali ufficiali della Protezione Civile regionale per rimanere informati sull’andamento del maltempo.

Misure di sicurezza consigliate durante un’Allerta meteo gialla

Sulla base delle informazioni fornite nel comunicato della Regione Lazio, ecco alcune misure di sicurezza consigliate durante un’allerta meteo gialla:

Evitare gli spostamenti non necessari, soprattutto in auto, per ridurre i rischi legati alla guida in condizioni di maltempo.

Prestare particolare attenzione alla guida, mantenendo una velocità moderata e una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli.

Seguire attentamente i bollettini e gli aggiornamenti meteo forniti dalle autorità competenti, come la Protezione Civile regionale.

Mettere in atto tutte le misure di autoprotezione previste dai piani di emergenza, come ad esempio evitare di sostare in zone a rischio allagamento.

Seguire le indicazioni e le raccomandazioni delle autorità locali, che potrebbero emettere ulteriori avvisi o ordinanze per tutelare la sicurezza pubblica.

Limitare, ove possibile, le attività all’aperto e rimanere in luoghi sicuri durante i fenomeni meteorologici più intensi.

Assicurarsi di avere a disposizione scorte di acqua, cibo e medicinali necessari per affrontare eventuali disagi causati dal maltempo.

In sintesi, la prudenza e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti sono fondamentali per affrontare in sicurezza un’allerta meteo gialla.