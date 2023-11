Meteo. Allerta gialla nel Lazio, previsti venti da forti a burrasca

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, sabato 25.11.2023, e per le successive 24-36 ore.

Si prevedono venti da forte a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Pericolosità del vento

Il vento, a seconda della sua forza, viene classificato nella nota scala Beaufort in 12 gradi o livelli di intensità. In questa scala la “Burrasca” è classificato come un vento molto forte con intensità compresa tra 34 e 40 nodi corrispondenti a 63-75 km/h. Il livello successivo, denominato “Burrasca forte”, corrisponde a intensità tra 40 e 47 nodi o 76-87 km/h.

Ma il vento già a 60 chilometri orari può spezzare rami, danneggiare tetti o fermare funivie. Con raffiche di 100 chilometri l’ora è allarme generale: collassano il traffico, la rete elettrica e telefonica.

Come comportarsi in caso di forte vento

Consigli suggeriti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa). L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è un ente della pubblica amministrazione italiana, costituito e operante in ogni regione d’Italia.

Se sei all’aperto

allontanati da aree verdi, strade alberate e da tutte le strutture all’aperto, come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, pubblicitarie.

Se sei in montagna

non utilizzare gli impianti di risalita, perché potrebbero verificarsi interruzioni nel funzionamento. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Se sei al mare

evita di sostare sul litorale, su moli e pontili; il vento può provocare improvvise mareggiate. Evita di nuotare o di uscire in barca.

Se sei in auto

fai una sosta o comunque modera la velocità; stai particolarmente attento sui viadotti e all’uscita dalle gallerie, soprattutto se sei al volante di furgoni, mezzi telonati, autocaravan o roulotte.

Se sei in casa o sul posto di lavoro

stai lontano da finestre e vetrate; sistema e fissa tutti gli oggetti nelle aree esposte al vento che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).

© Riproduzione riservata