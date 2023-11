Giovani, incensurati e social. I nuovi pusher tra Roma e Frosinone

Sono giovani e incensurati, reclutati attraverso i sociale e disponibili alle consegne a domicilio o al trasporto di ingenti quantità di stupefacenti. I nuovi corrieri della droga danno appuntamenti con applicazioni di messaggistica come Telegram. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Le organizzazioni del narcotraffico che gestiscono le piazze di Roma sfruttano questo sistema per trovare corrieri e fornire indicazioni sul trasporto della droga. Un fenomeno che non coinvolge solo quartieri difficili come San Basilio o Tor Pignattara; a essere coinvolte anche le provincie limitrofe come quella di Frosinone.

Sono della provincia di Frosinone i più numerosi di questi giovanissimi corrieri, disposti a fare il lavoro sporco in cambio di soldi ma anche di una percentuale della droga trasportata.

Gli ultimi a finire nei guai, due ventunenni di Alatri finiti in manette negli scorsi giorni a seguito di un controllo sulla Casilina nel quale sono stati trovati in possesso di due chili e mezzo circa di hashish.

I due giovani sono stati poi rilasciati con divieto di tornare nella Capitale. Stando alle indagini, i due giovani avevano ricevuto le indicazioni sulla droga da trasportare attraverso applicazioni messaggistica come Telegram dove è possibile nascondere i numeri.

Meglio giovani e incensurati, non finiscono in carcere

Non una scelta campata in aria quella delle organizzazioni del narcotraffico, scegliere ragazzi molto giovani e incensurati garantisce loro che spesso non possano finire in prigione e soprattutto non posseggono nessun a informazione sulla catena di gestione del sistema. Cosa che invece avviene per i più grandi, già immersi nel tessuto criminale.

Un sistema che generalmente funziona anche se non mette sempre al sicuro il carico e il fattorino. Un anno fa a Colleferro un altro giovane di Alatri, venne arrestato con sei chili di hashish. Il 22enne si avvicinò ad un carabiniere in borghese e gli chiese se fosse lui "Budda", il nome in codice della persona a cui doveva consegnare la droga. Il carabiniere, sentendo che dall'auto arrivava un forte odore di hashish, si è insospettito. E sono spuntati fuori sei chili di droga divisi in panetti.

