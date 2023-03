Meteo del 24 marzo su Roma e nel Lazio, tutte le previsioni

La primavera astronomica si è verificata con l’equinozio che è caduto il 20 marzo, in anticipo rispetto al convenzionale data del 21 marzo, proprio come lo scorso anno. Anche la primavera meteorologica non si sta facendo attendere.

Meteo 24 marzo nelle province del Lazio

Ma vediamo cosa aspettarci per la giornata di oggi 24 marzo nelle province del Lazio.

A Viterbo giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 6°C, massima 17°C. Nel dettaglio: soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 17°C, la minima di 6°C alle ore 6.

Nella provincia di Frosinone si osserveranno generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima di 7°C e massima di 19°C. In particolare avremo soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 7°C.

A Latina e nei dintorni prevista una bella giornata di sole, con la minima 9°C, massima 18°C. Previsto bel tempo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e verso la sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 9°C. Su Roma temperature massime di 18 gradi e minime di 10, cielo soleggiato. Nella provincia di Rieti generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 5°C, massima 17°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino e nel corso del pomeriggio, nuvolosità sparsa nelle ore serali. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 5°C.

