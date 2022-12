Cristina Accardi

Laureata in Lettere moderne all’Università di Bologna. È attualmente studentessa magistrale in Media, Comunicazione digitale e Giornalismo presso l’Università di Roma La Sapienza, dove è anche speaker e articolista della web radio ufficiale RadioSapienza. Le stanno molto a cuore le questioni ambientali e femministe, ma le piace scrivere anche di tematiche culturali, politiche e sociali in senso lato.