Roma Pigneto, aspirante modella trasforma un cantiere in set fotografico

Oggi 6 dicembre per le vie del Pigneto, quartiere di Roma, è avvenuta una scena surreale. Una ragazza con un vestito rosa, capelli molto lunghi, ha iniziato a posare su una macchina asfaltatrice. Insieme a lei un fotografo che immortalava ogni sua posa.

La vicenda

Gli operai del cantiere sono stati costretti a fermarsi a causa dello shooting fotografico dell’aspirante modella. Alcuni di questi sono rimasti a guardare a braccia conserte, altri invece catturati dai vestiti poco consoni alla stagione, hanno scattato foto con il proprio telefonino.

Infatti l’aspirante modella, nonostante le basse temperature di dicembre, per gli scatti ha deciso di sfoggiare un vestito succinto. Dopo essere scesa dalla macchina, il fotografo non si è fermato e ha continuato a scattare foto alla ragazza che con un colpo deciso ha abbassato la testa per muovere i capelli, per poi mettere una mano lungo i fianchi.

Il post

Un passante, decide di riprendere con il telefono la scena a cui ha appena assistito. Il video condiviso da “Welcome to favelas” ha visto numerosi utenti commentare il post, riferendosi sia agli operai con “E capirai… Non je pareva vero” o “Quello appoggiato al camion sta comunque lavorando più di lei”. Altri, invece, hanno criticato la ragazza e il suo abbigliamento: “Tesò, stamo a dicembre. Coprite bella de zia”.

