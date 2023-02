Meteo Roma e Lazio: ecco cosa aspettarsi il 10, 11, 12 febbraio

Poche novità sul fronte meteo per la città di Roma e la regione Lazio, avvolta da qualche giorno nella morsa del freddo intenso. Dalle rilevazioni meteo le temperature saranno freddissime anche nella nostra Regione inserendoci nella media del territorio Nazionale. Per ora non si prevede il pericolo di una nevicata sulla Capitale.

Sul Terminillo le temperature minime scenderanno sotto i meno 10 mentre le massime non saliranno sopra i meno 5. Le temperature saranno allineate in questa freddissima media nazionale fino al weekend, con il sole che caratterizzerà tutto l’arco delle giornate. In altre zone d’Italia nevicherà anche in pianura, ma per il momento non sono previste precipitazioni nevose per quanto riguarda il Lazio.

Tra sabato 11 e domenica 12 le temperature potrebbero scendere a Roma fino a due gradi sottozero.

Meteo Roma e Lazio, venerdì 10 nel dettaglio

Venerdì 10 febbraio si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 11°C, la minima di 1°C alle ore 7.

Con venti che saranno moderati e continueranno a portare aria gelida nella nostra regione.

Sabato 11 Febbraio, bel tempo

si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo quella in arrivo sabato 11 febbraio. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 1°C.

I venti saranno al mattino deboli per poi divenire moderati col passare delle ore.

Meteo Roma e Lazio, tendenza per domenica 12 febbraio

Da domenica potremo iniziare a vedere allentarsi la morsa del gelo. Non sono ancora previste precipitazioni e il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino con una temperatura minima di 3 gradi. Nel pomeriggio le prime nubi sparse intramezzate da schiarite porteranno una temperatura massima di 15 gradi. Venti prevalenti dal quadrante nord.

© Riproduzione riservata