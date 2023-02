Omicidio Alatri, i funerali di Thomas Bricca il 10 febbraio nella basilica di San Paolo

Avranno luogo domani, 10 febbraio, alle 15, i funerali di Thomas Bricca, il 19enne ucciso dieci giorni fa ad Alatri (Fr) in un agguato a colpi di pistola.

La famiglia ha ottenuto il nullaosta per il rilascio della salma e quindi ha potuto organizzare le esequie che si terranno nella cattedrale di San Paolo, duomo di Alatri. Nella concattedrale della diocesi Anagni-Alatri, sono custodite le reliquie di papa Sisto, e quelle del martire romano Alessandro, proveniente dalle catacombe di San Callisto, traslate ad Alatri nel 1640.

La comunità di Alatri affranta per la morte di Thomas

La comunità della cittadina del frusinate si stringe attorno alla famiglia di Thomas. E’ una comunità affranta quella di Alatri in questi tristi giorni per la perdita di un suo giovane figlio. Alatri è una città costituita da 27. 612 abitanti, terzo comune della provincia per popolazione dopo Frosinone e Cassino. Gli alatresi gremiranno la cattedrale per porgere l‘ultimo saluto al loro giovanissimo concittadino.

Il punto sulle indagini

Martedì 7 febbraio, a Roma, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del ragazzo e, da un primo esame condotto dal professor Giorgio Bolino, Thomas sarebbe stato colpito in testa da una pistola a tamburo. Sul fronte investigativo, invece, non ci sono ancora novità. I Carabinieri indagano in particolare sul gruppo, che nei giorni precedenti l’omicidio, era stato coinvolto in due risse con la comitiva di cui Thomas faceva parte. (ANSA).

