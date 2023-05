Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio mostrano lo stanziare della perturbazione che sta attraversando la nostra Regione portando cieli instabili un po’ ovunque. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio: il punto sulla Capitale

Schiarite e piogge si alterneranno sabato 20 maggio sulla Capitale con tempo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella prima parte della giornata cielo coperto con qualche possibile schiarita che nel corso del pomeriggio tenderà a divenire sempre più instabile con precipitazioni. Temperature tra 14 e 21 gradi. Domenica 21 maggio su Roma ancora sono previste piogge e nuvolosità sparse anche piuttosto compatte, nel corso della serata si prevede anche la possibilità di temporali. Temperature stazionarie tra 14 e 21 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nel weekend di sabato 20 e domenica 21 maggio a Rieti si prevede cielo piovoso a tratti anche con temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Possibili brevi schiarite nella prima metà della mattina di sabato 20 maggio ma il cielo tenderà a restare prevalentemente piovoso. Domenica nuvole e pioggia si alterneranno per tutto il giorno e non si escludono ulteriori temporali. Temperature tra 13 e 21 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 20 e domenica 21 maggio indicano cieli generalmente nuvolosi con temporali, si prevedono piogge per entrambe le giornate. Nel dettaglio, sabato 20 maggio nuvolosità compatta per tutto il giorno salvo brevi schiarite, pioggia nel pomeriggio e nel corso della serata non si escludono temporali. Domenica 21 maggio ancora nuvolosità compatta e temporali sul frusinate, nelle prime ore della mattina qualche temporale si alterna a generale nuvolosità, nel pomeriggio sera ancora nubi sparse e possibili lievi rovesci. Temperature comprese tra 13 e 21.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo nuvoloso e tempo generalmente coperto con possibili rovesci a Latina per il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 maggio. Nel dettaglio la prima parte della giornata di sabato vede perlopiù nubi a carattere sparso sui cieli di Latina mentre nel corso del pomeriggio si prevedono precipitazioni anche intense. Domenica 21 maggio migliora leggermente la condizione meteo con le piogge che si indeboliscono ma con cielo ancora coperto. Le temperature saranno comprese tra 16 e 23 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 20 e domenica 21 maggio, si caratterizza da generali condizioni di cielo coperto e a tratti molto nuvoloso con piogge e temporali che stanzierà su Viterbo per tutto il fine settimana con temperature tra 12 e 20 gradi. Generale nuvolosità per entrambe le giornate, con mattinate che alternano cieli molto nuvolosi con temporali nella parte centrale della mattina ma che nel passare delle ore si potrebbero intensificare.

© Riproduzione riservata