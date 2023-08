Meteo Roma e Lazio sabato 26 e domenica 27 agosto, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 26 e domenica 27 agosto mostrano un tempo tendenzialmente molto caldo, con l’ondata di calore provocata dall’ anticiclone Nord-Africano che dovrebbe giungere al termine proprio nel fine settimana andando lentamente ad attenuarsi. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 26 e domenica 27 agosto: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 26 e domenica 27 agosto si caratterizzano per il sole e il tempo stabile senza annuvolamenti persistenti, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente fino a raggiungere nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 34°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 23 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

sabato 26 e domenica 27 agosto anche a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli stabili e soleggiati con venti deboli e assenza si nuvolosità. Le temperature restano tropicali con notti tra 24 e 23 gradi mentre saliranno fino a 35° nella giornata di sabato. Meglio domenica quando la morsa di calore allenterà la presa e le temperature massime si fermeranno intorno a 32° durante il giorno.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

In controtendenza Frosinone e provincia, le previsioni di sabato 26 indicano cieli stabili con molto caldo soprattutto nelle prime nelle ore del pomeriggio. Domenica 27 agosto ancora sole e cieli sereni, le temperature massime saliranno intorno a 35 gradi in tutto il weekend mentre per la notte il termometro si ferma a 21° gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina il sole fa registrare temperature lievemente in calo rispetto ai giorni scorsi. sabato 26 e domenica 27 agosto, infatti il sole splenderà nei cieli portando le temperature massime a 33 gradi mentre le minime per ora non riescono a scendere sotto i 22°. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 26 e domenica 27 agosto: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 26 e domenica 27 agosto cielo tendenzialmente stabile con sole e vento debole porta sulla provincia le temperature più alte. Il termometro salirà durante le assolate ore diurne fino a toccare punte di 35° mentre le notti restano fresche con minime di 17.

© Riproduzione riservata